Κώστας Αποστολάκης: Το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει είναι όταν ήρθε ο Χριστός στο σπίτι μου

Στο θέμα της πίστης επανήλθε για μία ακόμη φορά ο Κώστας Αποστολάκης, υποστηρίζοντας ότι ο Χριστός «ήρθε» στο σπίτι του, αφού τον «κάλεσε» σε μία δύσκολη στιγμή που βίωνε.

Αυτό, όπως ισχυρίστηκε ο ηθοποιός, είναι το πιο μεγάλο θαύμα που έχει ζήσει.

«Ο Χριστός με βρήκε σε κακό χάλι, σε ένα τέλμα, σ’ ένα μεταβατικό στάδιο που είχε κουραστεί η ψυχή μου, που μάλλον εγώ Τον κάλεσα. Πολλές φορές έχει τύχει να κάνω τον σταυρό μου στον δρόμο και να με κοιτάξουν περίεργα. Όπως επίσης, με ρωτήσανε πάρα πολλοί “Πού έχεις μπλέξει;” ή “Τι έχεις πάθει;”. Και εγώ το ίδιο θα ρώταγα προ Χριστού», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 8 Μαρτίου.

«Μα δεν καταλαβαίνει ο άλλος, αν δεν λάβεις επίγνωση αληθείας από ψηλά, πώς θα καταλάβει ο άλλος τι σου συνέβη; Γιατί αυτά είναι ανεξήγητα. Και ευτυχώς που είναι ανεξήγητα, γιατί θα μπορούσε ο καθένας να τα πάρει να τα κάνει πατσαβούρι στο χέρι του», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε πως ένιωσε την παρουσία του Χριστού μέσα στο σπίτι του: «Το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει είναι αυτό μες στο σπίτι μου, όταν ήρθε ο Χριστός σε μένα όταν Τον κάλεσα. Και ήρθε σε 30 δευτερόλεπτα. Μετά από 20 λεπτά κλάμα έτσι; Αλλά ξέρεις τι πιστεύουν; Ότι οι άνθρωποι του Χριστού πλέον είναι μικρούληδες, κακομοίρούληδες. Όχι. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Πράττουν, ενεργούν, δουλεύουν, σκέπτονται, μιλούν».

Σύμφωνα με εκείνον, όσοι δεν πιστεύουν θεωρούν ότι οι πιστοί έχουν κάποιο πρόβλημα: «Ο κόσμος νομίζει ότι είναι “πυροβολημένοι”, “βαρεμένοι”, ότι έχουν κάποιο πρόβλημα από πριν. Θα δώσει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δικαιολογία ο εαυτός σου, προκειμένου να μην καταργήσεις τον εγωισμό σου και την υπερηφάνειά σου».

Ο ηθοποιός κλήθηκε να τοποθετηθεί και για την αποτέφρωση, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως είναι υπέρ της ταφής. Όπως είπε, οι άνθρωποι σήμερα θάβουν τα σκουπίδια και καίνε τους νεκρούς. «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς. Τόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια, όλοι οι λαοί θάβανε τους νεκρούς. Τώρα εμείς θέλουμε να τους καίμε. Και πρόσεξε, πάλι υπάρχει ο διαβολάκος εδώ, “είναι θέμα υγιεινής”», σχολίασε.

