Κωνσταντίνος Βασάλος: Οφείλω τα πάντα στο Survivor, εξελίχθηκα σαν άνθρωπος

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο γνωστός influencer και παρουσιαστής μίλησε για το πώς το Survivor άλλαξε ριζικά τη ζωή του, την πορεία του στην τηλεόραση και τη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου, δηλώνοντας ευγνωμοσύνη για όσα κέρδισε.

Αρχικά, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είπε ότι «Οφείλω τα πάντα στο Survivor, γιατί όντως μου άλλαξε τη ζωή. Δούλευα πάρα πολλές ώρες, τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου, μεταξύ μας. Δουλεύω από άλλη σκοπιά, δεν δουλεύω δεκάωρα και δωδεκάωρα, όπως παλιότερα. Μου έχει δώσει πάρα πολλά. Καταρχάς, μου έχει δώσει την επικοινωνία με τον κόσμο.

Εγώ γενικά είμαι ένας πάρα πολύ κλειστός άνθρωπος, πολύ εσωστρεφής, οριακά ακοινώνητος. Το παιχνίδι με βοήθησε και κοινωνικοποιήθηκα κάπως, γιατί ήρθα σε επαφή με κόσμο, μίλησα, έπιασα δουλειά στην τηλεόραση που με έκανε ακόμα καλύτερο. Εξελίχθηκα σαν άνθρωπος. Είμαι ευγνώμων που το έζησα σαν παιχνίδι και ευγνώμων για ό,τι πήρα μετά».

Και πρόσθεσε: «Survivor πρώτα, και μετά κάναμε μια χρονιά με την Ντορέττα Παπαδημητρου στο ΣΚΑΪ, το Survivor Πανόραμα και το “Εδώ!”. Και από το ’18 πήγα στη Σίσσυ Χρηστίδου και δεν έφυγα ποτέ. Όταν ξεκινήσαμε το “Χαμογέλα και Πάλι”, εγώ είχα δώσει μια δική μου ιδέα για τίτλο, τότε που ήμασταν τέσσερα άτομα, εγώ, ο Παύλος, η Σίσσυ και η Ελένη Βουλγαράκη. Είπα να λεγόμασταν Rock Four. Το Rock Four, γιατί είναι “rock” και “four”, όχι Rockfort το τυρί στα γαλλικά. Αν το συγκρίνεις με το “Χαμογέλα και Πάλι”, για μένα ήταν καλύτερο».