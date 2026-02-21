MENOY

Κωνσταντίνος Παντελίδης: Ο κόσμος έχασε τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ημέρα που ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης μίλησε με τρυφερά λόγια για εκείνον στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” με τη Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου, για τον Alpha.

Ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην δύσκολη προσωπική του διαχείριση στην απώλεια του αδελφού του, καθώς και στην αντίδραση που είχε η οικογένεια του όταν την ενημέρωσε πως θα ασχοληθεί και ο ίδιος με τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ειδικότερα, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή. Το ‘χω ξαναπεί, για εμάς είναι σαν χθες. Χάρη στην αγάπη του κόσμου, όμως, καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας και προσπαθούμε καθημερινά να τον κάνουμε περήφανο”.

“Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα. Ακριβώς γιατί ήταν τόσο ταπεινός”, συμπλήρωσε.

“Στην οικογένεια μου εκμυστηρεύτηκα πρώτα ότι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου είναι να τραγουδάω. Δεν αντέδρασαν και με τον καλύτερο τρόπο. Όταν σου συμβαίνει ένα τόσο τραγικό γεγονός στην οικογένεια, δεν είναι και ότι καλύτερο να δεις και το άλλο σου παιδί να ασχοληθεί με το τραγούδι. Δεν είναι εύκολο” παραδέχθηκε, παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.

Κωνσταντίνος Παντελίδης Παντελής Παντελίδης

