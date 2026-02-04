MENOY

Κωνσταντίνος Παντελίδης: Δεν είμαι η συνέχεια του αδερφού μου, είδωλό μου ο Παντελής Παντελίδης

THESTIVAL TEAM

10 χρόνια συμπληρώνονται στις 18 Φεβρουαρίου, από τη νύχτα που ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Ο αδερφός του αδικοχαμένου τραγουδιστή ακολουθεί τα βήματά του. Όπως λέει ο Κωνσταντίνος Παντελίδης σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Katerina», δεν αισθάνεται καλλιτεχνικά πως είναι η συνέχεια του αδερφού του.

«Πρώτη φορά που τραγούδησα το “Δωσ’ μου λίγο οξυγόνο” του αδερφού μου, ένιωσα συγκίνηση και περηφάνια. Χαίρομαι που το αγκάλιασε ο κόσμος. Περίμενα να μεγαλώσω καλλιτεχνικά για να πω τραγούδι του αδερφού μου. Πρέπει να έχεις εμπειρία για να πεις τραγούδι του» λέει αρχικά ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

«Ο θάνατος του νιώθω ότι έγινε χθες. Απλά διαφορά είναι ότι τον πρώτο καιρό δεν αντέχαμε να ακούμε τραγούδια του με τον καιρό σου λείπει παραπάνω και το ζητάς να τον βλέπεις. Γίνεται ανάποδα. Όταν χάνεις στα 14 σου τον αδερφό, εκεί που είναι η γραμμή παιδιού και εφηβείας, γίνεται κάτι περίεργο. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν θεωρώ ότι είμαι συνέχεια του Παντελή αλλά είναι το είδωλό μου», εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

«Επειδή ήμουν σε σχήμα την περίοδο που είχε φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου και έπρεπε να τραγουδήσω ήταν δύσκολο πολύ. Η οικογένειά μου είναι το μεγαλύτερο στήριγμά μου. Είμαστε δεμένοι», αποκάλυψε επίσης.

