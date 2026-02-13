MENOY

Κωνσταντίνος Παντελίδης: Δεν είμαι η συνέχεια του αδερφού μου, αλλά είναι το είδωλό μου

THESTIVAL TEAM

Τη δική του πορεία στο τραγούδι, χωρίς να συνεχίζει το έργο του Παντελή Παντελίδη, χαράζει ο αδερφός του. Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί «διάδοχο» του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια το 2016. Αν και εκείνος είναι το είδωλό του, ο ίδιος αντιμετωπίζει την παρουσία του στη μουσική σκηνή ως φυσική συνέχεια της αγάπης του για το τραγούδι.

«Ο αδερφός μου είναι κάτι μαγικό, αλλά μας βλέπουν σαν δύο τραγουδιστές και δεν μπορούν να καταλάβουν την πραγματική σχέση μεταξύ αδερφών. Δεν είμαι η συνέχεια του Παντελή, παρόλα αυτά είναι το είδωλό μου. Δεν πάω να κάνω τη συνέχειά του. Ήταν αυτός που ήταν. Εγώ κάνω αυτό που αγαπάω και θα είναι χαρά μου να με αγκαλιάσει ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στην εκπομπή «Spill The Tea».

Στην ίδια συνέντευξη, υποστήριξε ότι, παρότι ο αδερφός του έχει πεθάνει, εκείνος αισθάνεται πως με κάποιον τρόπο επικοινωνεί μαζί του και τον συμβουλεύει για σημαντική ζητήματα που τον προβληματίζουν. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Και ο Παντελής και ο πατέρας μου δεν έχουν φύγει ποτέ από την καθημερινότητά μας σαν οικογένεια. Με αυτούς ξυπνάμε, με αυτούς κοιμόμαστε. Σε πολλές αποφάσεις, που έχω ερωτήματα για το ποιον δρόμο θα διαλέξω, τους συμβουλεύομαι και μιλάω μαζί τους».

