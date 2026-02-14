Κωνσταντίνος Παντελίδης: Ακόμα συμβουλεύομαι τον Παντελή και τον πατέρα μου και μιλάω μαζί τους

Για την απώλεια του αδελφού του, Παντελή αλλά και εκείνην του πατέρα τους μίλησε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Spill The Tea του Mad TV. Μέσα σε όλα, δε, ο νεαρός τραγουδιστής αναφέρθηκε από καρδιάς στη δύσκολη διαχείριση στις δύο μεγαλύτερες απώλειες, αυτή του αδελφού του, Παντελή και του πατέρα τους

«Και ο Παντελής και ο πατέρας μου δεν έχουν φύγει ποτέ από την καθημερινότητά μας σαν οικογένεια. Με αυτούς ξυπνάμε, με αυτούς κοιμόμαστε. Σε πολλές αποφάσεις, που έχω ερωτήματα για το ποιον δρόμο θα διαλέξω, τους συμβουλεύομαι και μιλάω μαζί τους», εξομολογήθηκε, αρχικά, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

«Ο αδερφός μου είναι κάτι μαγικό, αλλά μας βλέπουν σαν δύο τραγουδιστές και δεν μπορούν να καταλάβουν την πραγματική σχέση μεταξύ αδερφών. Δεν είμαι η συνέχεια του Παντελή, παρόλα αυτά είναι το είδωλό μου».

«Δεν πάω να κάνω τη συνέχειά του. Ήταν αυτός που ήταν. Εγώ κάνω αυτό που αγαπάω και θα είναι χαρά μου να με αγκαλιάσει ο κόσμος», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στη νέα τηλεοπτική συνέντευξη.