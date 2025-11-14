MENOY

LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του – “Τα δέκα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μια άκρως ρομαντική ανάρτηση έκανε σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, με αφορμή την επέτειο του πρώτου ραντεβού που βγήκε με την πλέον σύζυγο και μητέρα της κόρης του, Ελένη Καρβέλα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του, με την οποία σαν σήμερα βγήκε για πρώτη φορά σε ραντεβού πριν δέκα ολόκληρα χρόνια.

Σήμερα ζουν έναν ευτυχισμένο έγγαμο βίο, με την μονάκριβη κόρη τους να κυριαρχεί στη ζωή τους.

«Πριν από δέκα χρόνια ακριβώς, σαν σήμερα το 2015, βγήκαμε το πρώτο μας ραντεβού. Το βράδυ εκείνο ξεκίνησαν τα δέκα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Σε αγαπώ», έγραψε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος για τη σύζυγό του.

Κωνσταντίνος Μπογδάνος

