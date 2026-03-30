MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τι είπε για πιθανή κουμπαριά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε για τον ερχομό της κόρης του αλλά και την πιθανότητα να κουμπαριάσει με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και ερωτήθηκε τόσο για μία συναυλία που έδωσε στη Σερβία όσο και για τον ερχομό της κόρης του. Τα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός προβλήθηκαν τη Δευτέρα (30.03.2026) και ότι ρωτήθηκε αν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα είναι νονά της κόρης που θα αποκτήσει, τόνισε ότι ακούει fake news.

«(σ.σ. Ανυπομονώ να γεννηθεί η κόρη μου). Πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά και ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Αμέσως μετά ο τραγουδιστής κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση αν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα είναι η νονά του μωρού που περιμένει με την Αλεξάνδρα Νίκα κι εκείνος ξεκαθάρισε: «Κάτσε να γεννηθεί πρώτα. Μισό λεπτάκι, γιατί ξέρεις, ακούω κάποια fake news, ότι κάποιος μίλησε, έκανε… Πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά».

Όσο για τη συναυλία του στη Σερβία ο Κωνσταντίνος Αργυρός δήλωσε ότι πέρασε υπέροχα.

«Ήτανε φανταστικά. Τώρα το ζω, μου το λέγανε ότι είμαστε φίλοι και ότι έχουμε παρόμοια… παρόμοιο τρόπο έκφρασης και κουλτούρας όσον αφορά τη διασκέδαση. Το έζησα και ήταν ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα που ζήσαμε όλοι μαζί στη Σερβία», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν κάνουμε για όλους… Σε κάποιους θα αρέσουμε, σε κάποιους δε θα αρέσουμε. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε; Εγώ χαμηλά την μπάλα, χαμηλά το κεφάλι, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω να κάνω. Τη μουσική μου και να βοηθάω τον κόσμο και μέσω των συναισθημάτων που μπορούμε να εκφράζουμε μέσα από τα τραγούδια μας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω σε οποιαδήποτε χώρα κι αν βρεθώ, στη χώρα μου και στο εξωτερικό», απάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τις αρνητικές κριτικές.

Τέλος, ο γνωστός τραγουδιστής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάνει κάτι τηλεοπτικό στο μέλλον.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

