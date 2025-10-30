Κωνσταντίνος Αργυρός: Πήγε καλεσμένος σε εκπομπή της αυστραλιανής τηλεόρασης και δοκίμασε σουβλάκι από… καγκουρό – Δείτε βίντεο

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει την περιοδεία του στην Αυστραλία.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος σε εκπομπή της αυστραλιανής τηλεόρασης, στην οποία του είχαν ετοιμάσει πολύ θερμή υποδοχή. Θέλοντας να τιμήσουν τον Έλληνα σταρ, οι παρουσιαστές με τον μάγειρα της εκπομπής είχαν φτιάξει για εκείνον σουβλάκια, σε μια ιδιαίτερη όμως εκδοχή.

Όπως είπαν, ήθελαν να συνδυάσουν την ελληνική κουζίνα με αυτή της Αυστραλίας, γι’ αυτό έφτιαξαν σουβλάκια από… καγκουρό.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τη δική του πλευρά, δέχτηκε με χαρά να δοκιμάσει αυτό που του είχαν ετοιμάσει και έδειξε το αποτέλεσμα να τον εντυπωσιάζει.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο που προβλήθηκε στο “Buongiorno”