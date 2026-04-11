Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Όπως φέρεσαι σου φέρονται, δεν έχω δείξει ποτέ ότι μένω κάπου για να βολευτώ

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ μίλησε στο περιοδικό Hello και στη Σόνια Μαγγίνα για τις επιλογές της στην καριέρα και τη ζωή, εξηγώντας γιατί δεν ακολούθησε τη «σίγουρη» διαδρομή. Η ηθοποιός στάθηκε στο τίμημα των αποφάσεών της, αλλά και στη μοναχικότητα που αποτέλεσε συνειδητή επιλογή.

-Ακολούθησε ένα εξίσου επιτυχημένο σίριαλ, το «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», και μετά εξαφανιστήκατε πάλι, παρόλο που είναι σύνηθες να γίνεται προσπάθεια να επαναληφθεί ή να διατηρηθεί η επιτυχία.

Για να γίνει η αλλαγή, θα πρέπει να αμφισβητείς. Κι εγώ αμφισβητούσα πολλά, και στη δουλειά και στην καθημερινότητα. Νωρίτερα ανέφερα ότι μπορεί να επαναλάβω ένα ρόλο στο θέατρο για να είμαι ασφαλής. Αυτό δεν το είχα πάντα. Ακόμη δεν το έχω. Σπάνια, ακόμα και σε δουλειές που λάτρεψα, έχω πει το ναι για δεύτερη σεζόν.

Δεν μπορώ να προσδιορίσω τα κίνητρά μου. Ίσως αυτή η στάση να με ανανεώνει, να με κρατά σε νεανική παραφορά και ενθουσιασμό. Μπορεί όμως να είναι και δείγμα ανασφάλειας. Δεν είμαι τόσο άνετη, δεν διαβαίνω τον Ρουβίκωνα λες και είμαι ο Ιούλιος Καίσαρας. Γιατί, τελικά, όπως φέρεσαι σου φέρονται. Δεν έχω δείξει ποτέ ότι μένω κάπου για να βολευτώ. Οπότε, κι εκείνοι –οι όποιοι εκείνοι, της δουλειάς, της προσωπικής ζωής μου– δεν με είχαν σίγουρη. Και κάπου υπήρχε η σκέψη να στραφούν σε κάτι πιο σίγουρο από μένα.

-Τώρα μιλάτε για το τίμημα των επιλογών σας;

Αυτές οι βαριές κουβέντες… Για μένα, είναι ζωή. Έτσι ήμουν, έτσι λειτουργούσα. Πήγαινα εμπρός, μετά πίσω, μετά πλάγια, μετά έβρισκα ένα στενάκι και έστριβα. Πιο περίεργη είμαι να δω παρακάτω από το να κάθομαι στις δάφνες μου. Αν θέλετε να το πείτε «τίμημα», πείτε το. Πάντως έχει χρειαστεί να το πληρώσω αυτό το τίμημα. Για να στηρίξω φίλο μου, έπρεπε να πεινάσω, να χάσω τον ύπνο μου και παρέες, ανθρώπους από δίπλα μου, καθώς το ρίσκο δεν είναι εύκολο. Δεν μπορείς να το μαζέψεις. Προκαλεί στους άλλους αίσθηση απόρριψης. Οι περισσότεροι θέλουν τη σιγουριά τους, την ησυχία τους. Εγώ δεν την έχω.

-Δεν την είχατε ποτέ;

Μια μοναχικότητα έχω. Μια τάση ότι μπορεί αύριο το πρωί να τα βροντήξω όλα και να φύγω. Δεν βγαίνουν πάντα. Πείτε λοιπόν ότι πληρώνω ένα τίμημα, αλλά ήταν καθαρά επιλογή. Και υπάρχει μια αποτίμηση στο τέλος. Αν σου κοστίζει βαριά, κάτι δεν υπολόγισες σωστά. Αυτό το περιμένω, επομένως δεν είναι κόστος για μένα. Ακούω επίσης πολλούς να λένε «εγώ θυσίασα…». Δεν θεωρώ ότι θυσίασα κάτι. Μου λένε, για παράδειγμα, ότι θυσίασα την προσωπική μου ζωή. Όχι βέβαια! Δεν ήθελα να έχω αυτή την προσωπική ζωή που έχει ένας καθημερινός άνθρωπος, μια άλλη γυναίκα.