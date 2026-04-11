Κλέλια Ανδριολάτου: Πάσχα στην Κέρκυρα με τον Μπάμπη Τσαούσoγλου

klelia_andriolatou/Instagram
THESTIVAL TEAM

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο σύντροφός της Μπάμπης Τσαούσoγλου, θα κάνουν Πάσχα στην Κέρκυρα. Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί, απολαμβάνουν τα ξεχωριστά έθιμα, με την Χώρα αυτές τις ημέρες, να είναι ασφυκτικά γεμάτη από τουρίστες. Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν ιδανικός για όσους ήθελαν να ακολουθήσουν την περιφορά του Επιταφίου.

Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας γνωρίστηκαν το 2022 στην Κέρκυρα, όπου βρισκόταν η Κλέλια Ανδριολάτου για τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Το ζευγάρι έχει καταφέρει τα τελευταία τέσσερα χρόνια να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Μπάμπης Τσαούσογλου αποφεύγει να φωτογραφίζεται μαζί με την σύντροφό του και αυτό έκανε και παραμονές του φετινού Πάσχα.

Το μοντέλο και ηθοποιός δημοσίευσε τη Μεγάλη Παρασκευή εικόνες στα social media από την περέλαση που πραγματοποιήθηκε στο νησί για την περιφορά του Επιταφίου. Σε Instagram story που δημοσίευσε η ίδια, φαίνεται να παρακολουθεί τις φιλαρμονικές μπάντες χαμογελαστή από ένα παράθυρο.

Για την αγαπημένη ηθοποιό και πρωταγωνίστρια του Maestro, η Κέρκυρα δεν είναι απλώς ένας τόπος διακοπών, αλλά ένα μέρος γεμάτο προσωπικές αναμνήσεις και έντονα συναισθήματα.

Ο νεαρός επιχειρηματίας είναι γιος του Κωνσταντίνου Τσαούσογλου, ιδρυτή του ιστορικού ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιείται στον χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της κατασκευής και εμπορίας επίπλων και της Έπης Βούλγαρη, της γνωστής αριστοκρατικής οικογένειας της Κέρκυρας.

Στην οικογένεια ανήκει και το εντυπωσιακό «Corfu Golf Club», τη διεύθυνση του οποίου έχει αναλάβει από το 2021 ο Μπάμπης Τσαούσογλου. Παράλληλα, είναι μέλος στα διοικητικά συμβούλια των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων που διατηρεί η οικογένειά του σε Αθήνα, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο.

