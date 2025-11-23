Κλέλια Ανδριολάτου για την εκπομπή “Αταίριαστοι” του ΣΚΑΪ: Είχα αισθανθεί αμήχανα όταν με σχολίασαν

Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε στη Ναταλία Γερμανού για όλους και για όλα. Η γοητευτική ηθοποιός αναφέρθηκε στην τέταρτη σεζόν του «Maestro», στην πρόταση που της είχε γίνει για παρουσίαση τηλεοπτικής εκπομπής και στα σχόλια που είχαν κάνει πριν από λίγους μήνες για εκείνη, ο Γιάννης Ντσούνος με τον Χρήστο Κούτρα, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Στο κομμάτι των προσωπικών, η Κλέλια Ανδριολάτου έδειξε να θέλει να κρατά μια υγιή ισορροπία. «Ηθοποιός είναι το επάγγελμά μου, δεν το κάνω στις σχέσεις μου. Μου αρέσει να επικοινωνώ τα θέματά μου, είναι κάτι που έχουμε κατακτήσει οι νέοι άνθρωποι, επικοινωνούμε αυτά που μας ενοχλούν και είναι υγιές αυτό», ανέφερε. Αμέσως μετά η συζήτηση πήγε στα όσα είχαν αναφέρει οι «Αταίριαστοι».

«Είχα αισθανθεί αμήχανα όταν με σχολίασαν. Δεν το λέω με κακία, αλλά αυτή είναι η λέξη. Όταν είμαστε στην τηλεόραση, τα πράγματα παίρνουν άλλες διαστάσεις. Είναι εύκολο να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Αισθάνθηκα αμήχανα, αλλά έτσι κι αλλιώς αισθάνομαι αμήχανα με το να με συζητάνε. Δεν είχα θυμώσει όμως», δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Ντσούνος με τον Χρήστο Κούτρα δεν είχαν κρύψει το θαυμασμό τους, βλέποντας ορισμένα καλοκαιρινά στιγμιότυπα που ανέβασε η Κλέλια Ανδριολάτου. Οι «Αταίριαστοι» έπαιξαν πολλές φορές το εν λόγω βίντεο και μάλιστα… ζητούσαν να το ξαναδούν.

«Μια κουβέντα μόνο θα πω, γιατί δεν κρατιέμαι, μη μπερδεύουμε τον θαυμασμό με τον σεξισμό. Η κ. Ανδριολάτου είναι κοντά στην ηλικία των παιδιών μας. Όποιος θεωρεί πως είναι κάτι τέτοιο, είναι κουτός, είχε πει ο Χρήστος Κούτρας.

Για την τέταρτη σεζόν του Maestro, η Κλέλια Ανδριολάτου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της: «Θα γίνει χαμός. Μπαίνουν νέοι ρόλοι και αυτό αλλάζει πολύ τη σύσταση των ηρώων. Είναι ρόλοι-κλειδιά που θα ανατρέψουν την ιστορία και θα συνδέσουν τους προηγούμενους κύκλους. Θα έρθουμε σε ένα ολοκληρωμένο τέλος», είπε η ίδια, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα περιμένουν το τηλεοπτικό κοινό.

Από το μενού της συζήτησης δεν θα μπορούσε να λείψει το θέμα της Έλενας Χριστοπούλου, η οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Είναι κάτι που συνέχεια με ρωτάνε και με φέρνει σε δύσκολη θέση. Είναι αυτή η παθογένεια του επαγγέλματος να επιμένουν σε κάτι που δεν είναι ευχάριστο. Ας κάνουμε τη δουλειά μας με καλοσύνη, δεν χρειάζεται να στενοχωριόμαστε» είπε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Σε άλλο σημείο, αποκάλυψε ότι της έχει γίνει πρόταση να παρουσιάσει τηλεοπτική εκπομπή, αλλά η απάντηση ήταν μάλλον εύκολη. «Μου έχουν κάνει πρόταση για να παρουσιάσω εκπομπή, αλλά είμαι τόσο ερωτευμένη με αυτό που κάνω, ξοδεύω τόση ενέργεια και θέλω να είμαι focus σε αυτό και μόνο», δήλωσε.