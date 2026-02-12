Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της… ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε το παρών στην 1η Ημερίδα Άμυνας και Γεωπολιτικής των Capital και Forbes, όπου μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, αναφέρθηκε και στο χαρμόσυνο νέο της εγκυμοσύνης της Αλεξάνδρας Νίκα. Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξέφρασε ανοιχτά τη χαρά της και παράλληλα αποκάλυψε το φύλο του μωρού.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη! Ο Θεός να τους ευλογεί. Ένα υπέροχο ζευγάρι, καταπληκτικοί άνθρωποι και γονείς. Είναι δύο από τους καλύτερους μου φίλους στον κόσμο. Προσεύχομαι κάθε μέρα για να έρθει η μικρούλα τους με το καλό στον κόσμο, ανυπομονώ να την υποδεχθώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν θα είναι η νονά του παιδιού, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απάντησε χαμογελώντας: «θα δούμε».