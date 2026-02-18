MENOY

LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Κωνσταντίνο Αργυρό και Αλεξάνδρα Νίκα: Προσεύχομαι να καλωσορίσουν το μωρό στην οικογένειά μας

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Μία νέα δήλωση παραχώρησε η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και μίλησε με λόγια αγάπης για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, που σύντομα αναμένεται να αποκτήσει το δεύτερο παιδάκι τους.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026). Μάλιστα, μεταξύ άλλων η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, με τους οποίους διατηρεί μία στενή φιλία.

«Είμαι σίγουρη ότι θα βρουν ένα πανέμορφο όνομα για το μωρό. Πιθανότατα κάτι φανταστικό στα ελληνικά, αλλά όπως κι αν την ονομάσουν, ξέρω ότι θα έχει μία όμορφη καρδιά και χαμόγελα. Ο Θεός να την ευλογεί και προσεύχομαι για την Αλεξάνδρα να έχει καλή υγεία, μία ασφαλή και όμορφη γέννα και το ζευγάρι να καλωσορίσει το μωρό στην οικογένειά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την προβολή της εν λόγω δήλωσης, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο τα λεγόμενα της Αμερικανίδας πρέσβη.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ Κωνσταντίνος Αργυρός

