Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Αργυρός και Νίκα οικοδεσπότες του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ – Φωτογραφίες και βίντεο

Χθες έγινε η πρεμιέρα του “Μelania: Twenty Days to History” στο Κέντρο Αθηνών. Η έναρξη της προβολής είναι στις οχτώ το βράδυ, και ακολούθησε γκαλά εκδήλωση στον ίδιο χώρο.

Την πρόσκληση για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, συνυπογράφουν η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, τη σύζυγο του, Αλεξάνδρα Νίκα και τους κουμπάρους του ζεύγους, Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτου.

Το ένδυμα των καλεσμένων έπρεπε να είναι σε μαύρο και άσπρο, όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση.

«Η Μελάνια Τραμπ είναι πολύ φίλη μου. Είμαι περήφανη για εκείνη», είπε σε δηλώσεις της η Αμερικανίδα πρέσβης.

Στο ντοκιμαντέρ η Μελάνια Τραμπ αφηγείται τι συνέβη τις τελευταίες 20 ημέρες, πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Στα πρώτα πλάνα από το ντοκιμαντέρ “Melania”, που είδαν το φως της δημοσιότητας τον Δεκέμβριο, διακρίνεται το πρώην μοντέλο, ηλικίας 55 ετών, να λέει τη φράση “άντε πάλι” απευθυνόμενη στον φακό λίγα λεπτά πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της.

Με τη χρηματοδότηση της Amazon, η ταινία “Melania” εντάσσεται στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης του Τζεφ Μπέζος με τον Ντόναλντ Τραμπ όπως καταγράφεται τους τελευταίους μήνες.

Φωτογραφία: Intime

Ο ιδρυτής του αμερικανικού κολοσσού είχε προσκληθεί, μεταξύ άλλων, να καθίσει στην πρώτη σειρά των καλεσμένων στην τελετή ορκωμοσίας της 20ης Ιανουαρίου του 2025 στο Καπιτώλιο.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, η Amazon έχει επενδύσει έως και σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια στο σχέδιο, το 70% και πλέον των οποίων να πηγαίνει στη Μελάνια Τραμπ. Ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από την προσφορά της Disney, που είχε προτείνει 14 εκατομμύρια δολάρια.

Φωτογραφία: Intime

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει από την πλευρά του εγκωμιάσει την ταινία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους σινεφίλ να μην τη χάσουν.

Η Amazon θα αφιερώσει επίσης σχεδόν 35 εκατομμύρια δολάρια στην προώθηση της ταινίας, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Puck.

Φωτογραφία: Intime

Όμως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ντοκιμαντέρ και η διαφήμιση που το περιβάλλει σχολιάζονται δυσμενώς και ορισμένοι χρήστες δημοσιεύουν στιγμιότυπα οθόνης από ιστότοπους κινηματογράφων στις ΗΠΑ που δείχνουν πως κανένα εισιτήριο δεν έχει αγοραστεί. Και οι επαγγελματίες της βιομηχανίας του κινηματογράφου αναμένουν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στις κινηματογραφικές αίθουσες, γράφει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η ταινία δέχθηκε επίσης επικρίσεις για την επιλογή του σκηνοθέτη: Μπρετ Ράτνερ. Δημιουργός των blockbusters “Rush Hour” et “X-Men: Η τελική αναμέτρηση”, κατηγορήθηκε το 2017 για σεξουαλική επίθεση από τις ηθοποιούς Ολίβια Μαν και Νατάσα Χένστριτζ, όπως και άλλες τέσσερις γυναίκες, ενώ μέσω του κινήματος #MeToo.