Κηδεία Μαρινέλλας: “Έσπασε” ο Τάκης Ζαχαράτος μπροστά στη σορό της – Δείτε βίντεο

Από νωρίς το πρωί έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, προκειμένου να αποχαιρετήσει τη Μαρινέλλα.

Η φωνή της σπουδαίας ερμηνεύτριας σίγησε για πάντα το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου, 1,5 χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου, μπροστά στα έκπληκτα μάτια χιλιάδων θαυμαστών της, αλλά και αγαπημένων της προσώπων. Από τις 08:00 το πρωί ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τις 13:00, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να την τιμήσει για τελευταία φορά.

Η κόρης της με τα παιδιά της έφτασαν από πολύ νωρίς στο σημείο, ενώ από τους πρώτους που βρέθηκαν εκεί ήταν και ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος είχε συνδεθεί με τη Μαρινέλλα με μια βαθιά φιλία χρόνων, και είχε πάρει έμπνευση από εκείνη για πολλές παραστάσεις του.

«Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά άλλη φορά δεν θα σε δω όμως για μένα θα είσαι για πάντα εδώ» ήταν τα λόγια με τα οποία την αποχαιρέτησε μέσω μιας ανάρτησης ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών εμφανώς συγκινημένος, μη μπορώντας ακόμα να συνειδητοποιήσει ότι η αγαπημένη του φίλη δεν είναι πια στη ζωή. Μάλιστα, ο Τάκης Ζαχαράτος αντικρύζοντας το φέρετρο της Μαρινέλλας «έσπασε» και υποκλίθηκε μπροστά της για τελευταία φορά.

