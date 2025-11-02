Κέιτι Πέρι: Επιβεβαίωσε επί σκηνής τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό – Δείτε το βίντεο

Η Κέιτι Πέρι επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον πρώην Πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Πράγα, όταν ένας θαυμαστής στο κοινό της ζήτησε να τον παντρευτεί με ένα πλακάτ.

“Αυτός ο τύπος προσπαθεί να με παντρευτεί και κρατάει ένα δαχτυλίδι στο χέρι του” ακούγεται να λέει η Κέιτι Πέρι σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok.

“Όχι! Βγαίνω με κάποιον άλλο, για όνομα του Θεού” είπε κατόπιν στο κοινό η τραγουδίστρια.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο καμπαρέ Crazy Horse στο Παρίσι, όπου γιόρτασαν τα 41α γενέθλια της Πέρι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή είπε στο Page Six ότι ο 53χρονος Τριντό είναι “στον έβδομο ουρανό” βγαίνοντας με την ποπ σταρ.

“Είναι τρελός μαζί της και πιστεύει ότι είναι η τέλεια γυναίκα. Ταιριάζουν σε όλα, στην πολιτική, στα παιδιά και στο γαλλικό φαγητό. Και οι δύο έχουν μια σπίθα ο ένας για τον άλλο” περιέγραψε η πηγή.

Το ζευγάρι πυροδότησε για πρώτη φορά φήμες για σχέση τον Ιούλιο, όταν εθεάθησαν να δειπνούν στο εστιατόριο Le Violon στο Μόντρεαλ.

Ο Τζάστιν Τριντό παραιτήθηκε από τη θέση του Πρωθυπουργού του Καναδά τον Ιανουάριο, έπειτα από μία δεκαετία. Είχε επίσης βάλει τέλος στον γάμο του με τη σύζυγό του επί 18 χρόνια, Σοφί Γκρεγκουάρ-Τριντό, τον Αύγουστο του 2023.

Η Κέιτι Πέρι χώρισε από τον αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ, τον Ιούνιο, ύστερα από σχεδόν 10 χρόνια σχέσης.