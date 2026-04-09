Κατιάνα Μπαλανίκα: Τον έδειρα πάρα πολύ, φτάσαμε στη μέση του δρόμου και σταμάτησε η κυκλοφορία

Κατιάνα Μπαλανίκα και Ηλίας Ψινάκης συζήτησαν στο διαδικτυακό «Γηροκομείο» με την ηθοποιό και παρουσιάστρια να μοιράζεται άγνωστες πτυχές και στιγμές της ζωής της. Μίλησε για το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε σε δρόμο της Αθήνας, όταν δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από έναν άγνωστο άντρα, με εκείνη να αντιδράει δυναμικά. Δεν ξέχασε ποτέ μέχρι σήμερα τα όσα έζησε. Τον τρόπο που του απάντησε μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα ανέφερε στον Ηλία Ψινάκη, πως εκείνη την περίοδο, οι άντρες ήταν πιο προκλητικοί και αγενείς απ’ ότι σήμερα. Η ίδια όμως, τους έβαζε στη θέση τους, όποτε χρειαζόταν. Με θάρρος και αποφασιστικότητα. Όπως τότε που κάποιος έκανε το λάθος να της επιτεθεί, πιστεύοντας προφανώς ότι αυτή η χυδαία και ανεπίτρεπτη πράξη του, θα φόβιζε μια γυναίκα που περπατούσε ολομόναχη.

«Δεν είχες δείρει έναν στον δρόμο, πολύ άσχημα;» ρώτησε ο Ηλίας Ψινάκης στο σχετικό απόσπασμα, με την Κατιάνα Μπαλανίκα να σημειώνει: «Ναι, ήμουν στη σχολή θεάτρου ακόμα. Πήγαινα στο σπίτι της Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου, προχωρούσα στο πεζοδρόμιο και έρχεται ένας από απέναντι και μου πιάνει το μ@@ι. Και όπως κάνει να φύγει, κάνω εγώ το χέρι μου και πιάνω τον γιακά του και τον φέρνω μπροστά μου. Του λέω: “Τι νομίζεις ότι είσαι; Τι έκανες; Πού έβαλες το χέρι σου;”. Και αρχίζω να τον πλακώνω στο ξύλο. Οι άντρες παθαίνουν το εξής. Αν αρχίσει μια γυναίκα να τους ρίχνει, τα χάνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν».

Στη συνέχεια, η γνωστή πρωταγωνίστρια συμπλήρωσε: «Τον έδειρα πάρα πολύ. Φτάσαμε στη μέση του δρόμου και σταμάτησε η κυκλοφορία. Ήρθαν και με μάζεψαν για να τον αφήσω. Τότε ήμουν πολύ επιθετική γιατί και οι άντρες ήταν. Οι άντρες μας προσέβαλλαν στον δρόμο. Σε φώναζαν και δε μίλαγες, σου μίλαγαν και δεν μίλαγες, πήγαιναν στο απέναντι πεζοδρόμιο και έλεγαν: “Μωρή πο@@α δε θυμάσαι τότε που…”. Ήταν άγνωστοι αλλά έκαναν τέτοια οι άντρες. Πολύ άσχημα πράγματα τότε. Οπότε πάρε να έχεις, όταν μου δινόταν η ευκαιρία».

Πριν από τρία χρόνια, στα τέλη Μαρτίου του 2023, η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε δώσει μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και είχε αναφερθεί στον δεσμό που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαρίνο.