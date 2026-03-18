Κάτια Ταραμπάνκο: Αν δεν έκανα ψυχοθεραπεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω που θα βρισκόμουν

THESTIVAL TEAM

Για τη διαδρομή της από το GNTM και το Survivor μέχρι την προσωπική της εξέλιξη μέσω ψυχοθεραπείας μίλησε η Κάτια Ταραμπάνκο, αναφερόμενη και στον πρόσφατο χωρισμό της, αλλά και στην αλλαγή νοοτροπίας στη ζωή της.

«Το modeling, το GNTM, το Survivor, όλη γενικά η πορεία μου ήταν για μένα κάτι το οποίο μου αρέσει να κάνω… είτε είναι modeling, είτε είναι αθλήματα, είτε είναι η μπάλα, είτε είναι το ραδιόφωνο που μπήκε πρόσφατα στη ζωή μου», ανέφερε.

Παράλληλα, αποκάλυψε την αγάπη της για την υποκριτική και τον τρόπο που τη βοηθά στην καθημερινότητά της: «Επειδή μου αρέσει η ηθοποιία από παιδάκι, την έβαλα μέσα στην καθημερινότητά μου. Επιβιώνω και έτσι στη ζωή… γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, αν δεν είχα αυτή τη δυνατότητα να προσαρμόζομαι, νομίζω θα είχα κλατάρει».

Σχολιάζοντας το GNTM, σημείωσε: «Στο GNTM νομίζω θα ταίριαζε η Μπέττυ Μαγγίρα. Σαφώς πάντα θα λείπει η Βίκυ Καγιά, γιατί GNTM ίσον Βίκυ Καγιά».

Σε πιο προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε στον πρόσφατο χωρισμό της: «Με την τελευταία μου σχέση ήταν σαν να γύρισε, όχι μια σελίδα, ένας τόμος, σαν έκλεισε ένα βιβλίο και άνοιξε ένα καινούργιο. Είχα πάντα την ανάγκη να ανήκω κάπου. Να αγαπάω, να αγαπιέμαι, να αποδεικνύω ότι είμαι καλή νοικοκυρά, ότι μαγειρεύω, να ακούω το μπράβο Κάτια, καλό κορίτσι. Κάτι το οποίο άλλαξε πολύ απότομα τον Σεπτέμβριο. Συνειδητοποίησα ότι απλά δεν ταιριάζαμε στη νοοτροπία με τον άνθρωπο. Εγώ έχω άλλες αρχές, άλλες νοοτροπίες».

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία της ψυχοθεραπείας στη ζωή της: «Αν δεν έκανα ψυχοθεραπεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω πού θα βρισκόμουν».

Κάτια Ταραμπάνκο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τζόκερ κλήρωση: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Ο Δήμος Θερμαϊκού προσέφυγε στο ΣτΕ και ζητά την ακύρωση της απόφασης του ΥΠΕΝ για αμμοληψία στο Ακρωτήριο της Επανομής

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν σύντομα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Σάλος στην Κρήτη: Μαθητές γυμνασίου έφτιαξαν με AI γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών και καθηγητριών τους

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

ΚΘΒΕ: Ο “Ζορμπάς” και σήμερα στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη Θ. Πλεύρη στη δομή μεταναστών στα Διαβατά – “Ισχυρή δομή που λειτουργεί σε όλο το πλαίσιο”