Κάτια Ταραμπάνκο: Αν δεν έκανα ψυχοθεραπεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω που θα βρισκόμουν

Για τη διαδρομή της από το GNTM και το Survivor μέχρι την προσωπική της εξέλιξη μέσω ψυχοθεραπείας μίλησε η Κάτια Ταραμπάνκο, αναφερόμενη και στον πρόσφατο χωρισμό της, αλλά και στην αλλαγή νοοτροπίας στη ζωή της.

«Το modeling, το GNTM, το Survivor, όλη γενικά η πορεία μου ήταν για μένα κάτι το οποίο μου αρέσει να κάνω… είτε είναι modeling, είτε είναι αθλήματα, είτε είναι η μπάλα, είτε είναι το ραδιόφωνο που μπήκε πρόσφατα στη ζωή μου», ανέφερε.

Παράλληλα, αποκάλυψε την αγάπη της για την υποκριτική και τον τρόπο που τη βοηθά στην καθημερινότητά της: «Επειδή μου αρέσει η ηθοποιία από παιδάκι, την έβαλα μέσα στην καθημερινότητά μου. Επιβιώνω και έτσι στη ζωή… γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, αν δεν είχα αυτή τη δυνατότητα να προσαρμόζομαι, νομίζω θα είχα κλατάρει».

Σχολιάζοντας το GNTM, σημείωσε: «Στο GNTM νομίζω θα ταίριαζε η Μπέττυ Μαγγίρα. Σαφώς πάντα θα λείπει η Βίκυ Καγιά, γιατί GNTM ίσον Βίκυ Καγιά».

Σε πιο προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε στον πρόσφατο χωρισμό της: «Με την τελευταία μου σχέση ήταν σαν να γύρισε, όχι μια σελίδα, ένας τόμος, σαν έκλεισε ένα βιβλίο και άνοιξε ένα καινούργιο. Είχα πάντα την ανάγκη να ανήκω κάπου. Να αγαπάω, να αγαπιέμαι, να αποδεικνύω ότι είμαι καλή νοικοκυρά, ότι μαγειρεύω, να ακούω το μπράβο Κάτια, καλό κορίτσι. Κάτι το οποίο άλλαξε πολύ απότομα τον Σεπτέμβριο. Συνειδητοποίησα ότι απλά δεν ταιριάζαμε στη νοοτροπία με τον άνθρωπο. Εγώ έχω άλλες αρχές, άλλες νοοτροπίες».

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία της ψυχοθεραπείας στη ζωή της: «Αν δεν έκανα ψυχοθεραπεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω πού θα βρισκόμουν».