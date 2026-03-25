Κατερίνα Ζαρίφη: Το να μην κάνω παιδιά ήταν μια απόφαση που ήρθε με τα χρόνια

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή Anestea ήταν αυτή την εβδομάδα η Κατερίνα Ζαρίφη, μιλώντας για το άγχος και το στρες σε όλες τις πτυχές της ζωής. Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο άγχος που προκύπτει στις γυναίκες από την κοινωνική πίεση που δέχονται για τη μητρότητα.

«Στις ηλικίες μου είναι πολύ συχνό το άγχος της μητρότητας, δηλαδή όταν φτάνεις οριακά σε αυτό που η φύση ορίζει ως όριο για το αν θα γίνεις μαμά, εγώ μπορώ να σου πω ότι είναι ένα μικρό κομμάτι άγχους, μπορεί να είναι κάτι που θα μου περάσει και με τη λογική ότι έχεις τον εξωτερικό παράγοντα «εσύ τι θα κάνεις; θα κάνεις παιδιά; ο χρόνος περνάει…». Το πιο άβολο πράγμα που μπορεί να σου σχολιάσει κάποιος αλλά σου δημιουργεί ένα άγχος», δηλώνει η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Μου έχει προκαλέσει άγχος για το αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή», παραδέχεται χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: «Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύω μεν τα παιδιά αλλά είχα επιλέξει πάντα στη ζωή μου τη δική μου ελευθερία.

Ήξερα ότι αν είχα αυτό, γιατί είναι η κορυφαία δέσμευση το να γίνεις μητέρα, θα άφηνα πράγματα πίσω μου σε σχέση με τη δική μου ελευθερία. Ένα κομμάτι, μπορώ να πω, και εγωιστικό. Ή δεν ήξερα αν θα είμαι μια καλή μαμά. Οπότε είναι κάτι γιατί αγχώνομαι αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, ναι αλλά με κάνει χαρούμενη, μήπως είναι λάθος;».

«Το να μην κάνω παιδιά ήταν μια απόφαση που ήρθε με τα χρόνια, έβλεπα ότι με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι της δουλειάς ή με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι να έχω την ελευθερία να πω ότι παίζουν οι Metallica στο Μιλάνο, είμαι καλά οικονομικά; Έχω την ελευθερία να το κάνω. Νομίζω ένα άλλο κομμάτι είναι μόλις δεις το 4 μπροστά στην ηλικία σου, από τα 40 και μετά είναι περισσότερη η πίεση της κοινωνίας. Γύρω στα 40 άρχισα να το σκέφτομαι», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη.