Κατερίνα Ζαρίφη: “Λείπει το γυναικείο σατιρικό στοιχείο στην τηλεόραση”

THESTIVAL TEAM

Για την ψυχαγωγία και τη σάτιρα στην τηλεόραση μίλησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Ζαρίφη, στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με την παρουσιάστρια να δίνει την δική της απάντηση.

«Εγώ επιμένω ότι φέτος θα πρέπει να στηρίξουμε την ψυχαγωγία. Θεωρώ ότι ο κόσμος το έχει απίστευτα πολύ ανάγκη» σημείωσε αρχικά η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία στην συνέχεια πρόσθεσε: «Λείπει η σάτιρα και για μένα λείπει το γυναικείο σατιρικό στοιχείο στην τηλεόραση.

Θα ήθελα να δω μια γυναικεία προσπάθεια, τύπου Τσαντίρι και Ράδιο Αρβύλα».

Υπενθυμίζεται πως η Κατερίνα Ζαρίφη βρίσκεται φέτος στην παράσταση «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα στο θέατρο του Ελληνικού Κόσμου.

