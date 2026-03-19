Κατερίνα Ζαρίφη: Ήμουν ένα people-pleaser άτομο, αλλά όχι με ζόρι

Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε στο περιοδικό Hello και στη Μαρία Κολλιάτσα για την προσωπική της ισορροπία, την ανάγκη για ψυχική ηρεμία και τη διαδρομή της προς την αποδοχή του εαυτού της.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός παραδέχεται ότι υπήρξε «people pleaser», ενώ εξηγεί πως η αλλαγή στην εμφάνισή της προέκυψε από ανάγκη υγείας και καθημερινής λειτουργικότητας, όχι από την πίεση μιας ιδανικής εικόνας.

-Ποια είναι η ιδανική συνθήκη στην προσωπική σας ζωή;

Να υπάρχουν ηρεμία, γέλιο και ειλικρίνεια. Δεν κυνηγώ πια το τέλειο. Είμαστε και μια γενιά που καταστράφηκε από τις αμερικανικές ταινίες με ραφιναρισμένους έρωτες και μουσικές να πέφτουν στο background. Τελικά, κατάλαβα ότι η ψυχική ηρεμία, κι ας έχει κλάμα και μπατόνια, είναι το ζητούμενο.

-Θα λέγατε ότι έχετε κάνει θυσίες για να αρέσετε;

Εννοείται! Ήμουν ένα people-pleaser άτομο, αλλά όχι με ζόρι. Έκανα μια υπερπροσπάθεια αποδοχής, που, μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα και ελάττωσα. Παρ’ όλα αυτά, ήθελα να είμαι ευχάριστη στους άλλους. Αυτό που κατανόησα είναι ότι, όποια θυσία κι αν κάνεις, το να αρέσεις σε όλους είναι το κυνήγι του σκύλου με την ουρά του. Μόνο το ηλιοβασίλεμα και η τηγανητή πατάτα αρέσουν σε όλους.

-Είστε μια όμορφη γυναίκα και έχετε κάνει μια τρομερή ανανέωση στην εμφάνισή σας. Αυτό προέκυψε από δική σας ανάγκη ή από την επιβολή της τέλειας εικόνας;

Ήταν καθαρά δική μου ανάγκη, όχι όμως μόνο αισθητική, κυρίως για λόγους υγείας. Ήθελα να νιώθω καλύτερα στο σώμα μου στην καθημερινότητα – κι αυτό παλεύω ακόμη. Δεν ήθελα να αλλάξω εικόνα για να φοράω το μικρότερο νούμερο τζιν, αλλά για να ανεβαίνω πιο εύκολα την ανηφόρα του πάρκινγκ μου. Ακόμη δίνω τη μάχη μου με το βάρος.