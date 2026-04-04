Κατερίνα Ζαρίφη για τον γάμο της Φαίης Σκορδά: “Μας βλέπω ακάλεστους με τον Ουγγαρέζο”

Στην κάμερα της εκπομπής, “Χαμόγελα και Πάλι”, μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη και ερωτήθηκε μεταξύ άλλων για τον γάμο της Φαίης Σκορδά.

«Στην Φαίη με βλέπω με το πανό. Μας βλέπω ακάλεστους με τον Ουγγαρέζο», απάντησε χιουμοριστικά η Κατερίνα Ζαρίφη.

Απαντώντας για το ενδεχόμενο να παντρευτεί η ίδια με παραδοσιακό τρόπο η ίδια απάντησε: «Έχω τον σύντροφό μου. Δεν είμαι τέτοιο κορίτσι να βάλω το νυφικό τούρτα. Να κάνουμε ένα πάρτι να φέρουμε την Γωγώ Τσαμπά, ναι».

Για τα επαγγελματικά της, η Κατερίνα Ζαρίφη είπε: «Είμαι σε μια παρέα που περνάμε πολύ καλά! Την θεωρώ επιτυχημένη. Τελειώνει το συμβόλαιό μου. Προς το παρόν δεν έχω κουβεντιάσει κάτι».