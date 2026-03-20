Κατερίνα Στικούδη: Το δεύτερο παιδί ήρθε απρογραμμάτιστα, πήγαμε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και γυρίσαμε περισσότεροι

Στην απόκτηση του δεύτερου παιδιού της με τον Βαγγέλη Σερίφη αναφέρθηκε η Κατερίνα Στικούδη, εξηγώντας πως δεν επρόκειτο για προγραμματισμένη εγκυμοσύνη.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο «Πρωινό», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον μουσικό παραγωγό, αλλά και για το εάν σκέφτονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να αποκτήσουν ένα τρίτο παιδί.

Αναφερόμενη στο ταξίδι της με τον Βαγγέλη Σερίφη στη Θεσσαλονίκη και τη σύλληψη του δεύτερου γιου τους, η Κατερίνα Στικούδη είπε: «Μην δίνεις ιδέες στον Βαγγέλη. Η αλήθεια είναι ότι είμαι καλά με δύο αγόρια. Βέβαια, και πριν δεν έκανα άλλα πλάνα, και πολλαπλασιαστήκαμε. Το δεύτερο παιδί ήρθε απρογραμμάτιστα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πάει για μία δουλειά και γυρίσαμε περισσότεροι. Είναι υπέροχα και τα δύο παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενη, νιώθω πολύ καλά».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει ακόμη έρωτας με τον σύζυγό της μετά από 16 χρόνια κοινής πορείας, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Νομίζω ότι με τον ερχομό των παιδιών αλλάζουν όλα τα δεδομένα, οπότε ο καθένας το ζει διαφορετικά. Κάθε σχέση έχει τη δική της εξέλιξη. Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο γιατί όταν βλέπω αυτές τις φατσούλες που μου έχει δώσει, διογκώνονται τα συναισθήματά μου. Έχω τρία ίδια Σεριφάκια. Οπότε όλη αυτή η αγάπη που παίρνω από τα αγόρια μου, αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, εγώ δε θα την είχα…».

Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης παντρεύτηκαν στις 25 Αυγούστου του 2018 στο Μορφάτι Θεσπρωτίας. Το πρώτο τους παιδί, ο Βύρωνας, γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 2021, ενώ το δεύτερο, ο Νικόλας, ήρθε στη ζωή στις 14 Φεβρουαρίου του 2023.

