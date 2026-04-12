Κατερίνα Στικούδη: Έχουμε ξεπεράσει την εμπάθεια που αντιμετώπιζα στις αρχές, τους ενοχλούσαν όλα

Στα αρνητικά σχόλια που λάμβανε στην αρχή της καριέρας της αναφέρθηκε η Κατερίνα Στικούδη, τονίζοντας ότι πλέον παρατηρεί μία πιο θετική στάση στο πρόσωπό της.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα δεχόταν εμπαθή κριτική αναφορικά με τις επιλογές της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» που προβλήθηκε την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, ότι ο κόσμος ενοχλούνταν με ό,τι και εάν έκανε.

Όσο για την εκπομπή «f+ΖΗΝ» που παρουσιάζει στην ΕΡΤ, η Κατερίνα Στικούδη σημείωσε, ότι πλέον νιώθει μεγαλύτερη ελευθερία σχετικά με τις επαγγελματικές τις αποφάσεις, καθώς νιώθει ότι δεν θα κριθεί αρνητικά, στον ίδιο βαθμό με το παρελθόν: «Σαν να έχω πάρει έτσι ένα πράσινο φως ότι μπορώ να κάνω ό, τι αισθάνομαι χωρίς να λογοκριθώ. Έχουμε ξεπεράσει την εμπάθεια που αντιμετώπιζα στις αρχές. Νομίζω την έχουμε ξεπεράσει. Τους ενοχλούσαν όλα. Εγώ βέβαια έκλεινα τα αυτάκια μου και σκεφτόμουν τον στόχο μου, τι θέλω να κάνω και αν κάτι μου αρέσει δεν θα απολογηθώ σε κανέναν γιατί το κάνω».

Σε άλλο σημείο μίλησε για την άποψη πολλών, που θεωρούν ότι όποιος παρουσιάζει εκπομπή στην ΕΡΤ, δεν ανησυχεί για τα νούμερα τηλεθέασης: «Αυτό από τη μέρα που γεννήθηκα το ακούω. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται αυτό. Απευθύνεσαι στο κοινό, οπότε σίγουρα θέλεις κάποιους να σε παρακολουθεί. Δηλαδή απ’ την άλλη όμως είναι πάρα πολύ ωραίο να μην υπάρχει αυτό το τόσο πολύ άγχος γι’ αυτόν τον αριθμό. Γιατί δεν είμαστε αριθμοί. Ένα νούμερο είναι και η ηλικία. Ένα νούμερο είναι και η τηλεθέαση. Σίγουρα παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι αυτός πρωταγωνιστής στο συγκεκριμένο κανάλι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ».