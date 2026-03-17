MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κατερίνα Στανίση για την αυτοβιογραφία της: Κάποιοι πρώην σύντροφοί μου μπορεί να ντροπιαστούν

|
THESTIVAL TEAM

Βιβλίο για την πορεία της γράφει η Κατερίνα Στανίση. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως θα αναφερθεί σε πτυχές της προσωπικής της ζωής, τονίζοντας ότι πρώην σύντροφοί της ίσως να μην πονέσουν, αλλά είναι πολύ πιθανό να νιώσουν ντροπή για όσα θα αφηγείται.

«Γράφω ένα βιβλίο για τη ζωή μου. Επειδή όμως είμαι πολύ απασχολημένη και έχω και τη μαμά μου, θέλει τον χρόνο του για να το γράψω. Μόνη μου το γράφω, θα το δώσω και θα το βγάλουν. Μιλάω με πολλούς εκδοτικούς οίκους. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι τίτλο θα βάλω», είπε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την επερχόμενη αυτοβιογραφία της.

Στη συνέχεια, τόνισε πως στο βιβλίο της θα περιλαμβάνονται και ιστορίες γύρω από την προσωπική της ζωή. «Προδόθηκα από αγάπη. Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου. Αν είναι να μη τα γράψω, καλύτερα να μην το γράψω καθόλου. Δεν ξέρω αν θα πονέσουν κάποιοι σύντροφοί μου, αλλά μπορεί να ντροπιαστούν», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στο διαζύγιό της, εξήγησε πως πολλές γυναίκες έχουν βιώσει δύσκολους χωρισμούς. «Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν δύσκολα διαζύγια, όπως αυτό που αντιμετώπισα εγώ. Αν δεν πάρεις από μόνος σου τη ζωή στα χέρια σου, μην περιμένεις. Φοβήθηκα, γιατί μπορεί να δείχνω δυναμική, αλλά είμαι γυναίκα. Βεβαίως, και θέλουμε να αγαπηθούμε, αλλά πιο πολλή χαρά παίρνει ένας άνθρωπος όταν αγαπά αυτός», σημείωσε.

Τέλος, η Κατερίνα Στανίση εκμυστηρεύτηκε πως έχει δεχτεί ανταγωνιστικές συμπεριφορές τόσο από γυναίκες όσο και από άντρες. «Δεν ήταν μόνο οι γυναίκες ανταγωνιστικές μαζί μου, ήταν και κάποιοι άντρες», μοιράστηκε.

Κατερίνα Στανίση

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

