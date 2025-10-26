Κατερίνα Στανίση για τη μητέρα της: Δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα, υπάρχουν στιγμές που με βρίζει και με χτυπάει

Τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει φροντίζοντας τη μητέρα της περιέγραψε η Κατερίνα Στανίση, εξηγώντας πως όταν υπάρχει ένας άρρωστος άνθρωπος στο σπίτι αλλάζουν οι ισορροπίες.

Η τραγουδίστρια ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», πως μένει μαζί με τη μητέρα της, την οποία φροντίζει, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Παρά τις στιγμές έντασης και κόπωσης, η Κατερίνα Στανίση τόνισε ότι θέλει να παραμείνει δίπλα της μέχρι το τέλος, δείχνοντας κατανόηση σε ορισμένες συμπεριφορές της.

Όπως είπε η τραγουδίστρια για την ηλικιωμένη μητέρα της: «Δεν θέλω να φύγω ακόμη από τη ζωή, γιατί έχω ακόμη τη μαμά μου και θέλω να την κοιτάξω. Καλύτερα να φύγει πρώτα εκείνη και μετά εγώ. Όπως όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι κάνει σαν μωρό. Τη στηρίζω και το χαίρομαι πολύ. Πότε με βρίζει, δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα, πότε με χτυπάει. Όταν έχεις έναν άνθρωπο άρρωστο στο σπίτι αλλάζουν όλα».