Κατερίνα Στανίση: Αν βγει το βιβλίο μου τώρα, ξέρω ότι θα στενοχωρηθεί και θα επιβαρυνθεί η υγεία του

Η Κατερίνα Στανίση παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τον δημοσιογράφο Αρτ, όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η λαϊκή τραγουδίστρια μίλησε για το βιβλίο που έχει ετοιμάσει για την ζωή και την επαγγελματική της διαδρομή εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί, πια, να πάει λίγο πίσω χρονικά.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Στανίση σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το βιβλίο, που ετοιμάζω, είναι σχεδόν έτοιμο. Ένα πρόσωπο δικό μου, που το αναφέρω μέσα, δεν είναι καλά στην υγεία του και, εάν βγει το βιβλίο τώρα, εγώ θα νιώσω πολύ άσχημα. Γιατί ξέρω ότι θα στενοχωρηθεί και θα επιβαρυνθεί η υγεία του”.

“Αυτό που αναφέρω στο βιβλίο, για το πρόσωπο αυτό, δεν είναι και ευχάριστο. Οπότε θα το πάω λίγο πίσω. Είναι ένα πρόσωπο δικό μου, ένας άνδρας από το παρελθόν μου”.

“Μετά από μια κακοποιητική σχέση, κάποια κατάλοιπα μένουν μέσα σου. Και μετά αυτό δεν σε αφήνει να φτιάξεις τη ζωή σου, σε κρατάει πίσω. Είσαι πιο καχύποπτη, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι βέβαια αλλά υπάρχει ένας φόβος” υπογράμμισε ακόμα, σε άλλο σημείο της νέας της συνέντευξης, η Κατερίνα Στανίση στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1.