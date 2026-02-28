Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν μπορούσα να ελέγξω τι γραφόταν, έχουν συμβεί πράγματα που δεν το πιστεύω ότι συνέβησαν

Με αφορμή την θεατρική και την τηλεοπτική της παρουσία αυτή τη σεζόν, η Κατερίνα Παπουτσάκη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη αυτή την εβδομάδα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η όμορφη πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχει ασχοληθεί τα media με την προσωπική της ζωή και στα ακραία περιστατικά που βίωσε στο παρελθόν.

Τα τελευταία χρόνια έχεις γίνει πιο φειδωλή στις συνεντεύξεις σου σε ό,τι αφορά την προσωπική σου ζωή;

Έτσι ήμουν πάντα. Ποτέ δεν εξέθεσα την προσωπική μου ζωή. Ούτε μιλούσα στις συνεντεύξεις μου για τις σχέσεις μου. Γι’ αυτό και ήμουν αντιπαθής στους δημοσιογράφους, επειδή δεν απαντούσα σε ερωτήσεις για τα προσωπικά μου. Δεν μπορούσα να ελέγξω τι γραφόταν, όχι ότι τώρα μπορώ.

Επίσης, δεν πήγαινα σε μέρη που ήξερα ότι υπήρχαν τηλεοπτικές κάμερες, αν και ήταν έξω από το σπίτι μου. Στο παρελθόν αυτή η συνθήκη ήταν πολύ έντονη. Πλέον είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όταν έχεις δυο παιδιά, κάπως σε σέβονται πιο πολύ.

Άλλαξαν πια και οι εποχές.

Ναι, δεν είναι τόσο σκληρές. Κάποτε οι παπαράτσι ήταν πάρα πολύ παραβατικοί. Έχουν συμβεί πράγματα που δεν το πιστεύω ότι συνέβησαν. Όπως, για παράδειγμα, κάποτε στο παρελθόν είχα πάει σε μια εντελώς απομακρυσμένη παραλία στην Κύπρο – δεν υπήρχε άνθρωπος – και έκανα τόπλες και βρέθηκα σε εξώφυλλο πασίγνωστου περιοδικού. Χωρίς καν μωσαϊκό στο στήθος μου, δίπλα σε αξιοσέβαστους συναδέλφους που είχαν δώσει συνεντεύξεις.

Επίσης, υπήρξαν περίοδοι που κάτω από το σπίτι μου έρχονταν φωτογράφοι και τους έσπρωχνα για να φύγω. Αυτά είναι ακραία. Πλέον δεν υπάρχουν.

Συνηθίζεται κάποια στιγμή να είναι σε δημόσια προβολή τα προσωπικά σου;

Δεν συνηθίζεται. Ποτέ δεν είναι ωραίο.