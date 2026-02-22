MENOY

Κατερίνα Καραβάτου για Νίκο Αποστολόπουλο: "Άκουσα ότι είχε πει κάτι πολύ χοντρό για μένα"

THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στον Λευτέρη Κουμαντάκη και την κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο Παρέα” έδωσε ο Νίκος Αποστολόπουλος. Με το γνωστό αιχμηρό του χιούμορ, ο γνωστός σχεδιαστής “πέρασε από κόσκινο” τα πρόσωπα της επικαιρότητας και αμέσως μετά η Κατερίνα Καραβάτου έκανε τη δική της προσωπική παραδοχή για τα λεγόμενά του.

«Και για μένα έχει πει άσχημα πράγματα… όχι περί ντυσίματος αλλά για αυτά που λέω. Όταν άκουσα ότι είχε πει κάτι, το οποίο ήταν και ψιλοχοντρό, δεν μπορώ να τον παρεξηγήσω. Τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο και, επειδή ξέρω ότι είναι έτσι ιδιαίτερος και μιλάει, τον ακούω», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

«Υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, όπως ο Λάκης Γαβαλάς, που μπορεί επίσης να γίνει έτσι αιχμηρός», συνέχισε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Μα κι εγώ ο μεγαλύτερος καβγάς που έχω κάνει τηλεοπτικά, που κράτησε περίπου 2 χρόνια, ήταν με τον Λάκη Γαβαλά», τόνισε και η Αφροδίτη Γραμμέλη από την πλευρά της για τον γνωστό σχεδιαστή.

«Ήμασταν μαζί στο My Style Rocks και του είχα πει “Ρε συ, Λάκη, είναι δυνατόν; Είμαστε και στην ίδια εκπομπή” και μου λέει “εγώ αυτό πιστεύω, αυτό θα πω”. Το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό», κατέληξε η Κατερίνα Καραβάτου.

Κατερίνα Καραβάτου

