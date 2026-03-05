Κατερίνα Καινούργιου: “Τον πρώτο καιρό θέλω να με βοηθήσει μία μαία – Δεν ξέρω αν θα έχω τη μαμά μου δίπλα μου”

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τις σκέψεις και τις αγωνίες της για τη μητρότητα στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, με αφορμή ρεπορτάζ για τις μαίες που βοηθούν τις νέες μητέρες τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι αυτή την περίοδο σκέφτεται έντονα την καθημερινότητα που θα έχει με το μωρό της, εξηγώντας πως θέλει να νιώθει ασφάλεια και υποστήριξη τον πρώτο καιρό.

«Είναι ένα θέμα που σκέφτομαι και με προβληματίζει αυτή την περίοδο. Θέλω να νιώσω ασφάλεια, επειδή τον πρώτο καιρό δεν ξέρω αν θα έχω τη μαμά μου δίπλα μου. Μπορεί να έρθει να βοηθήσει κάποιες φορές η πεθερά μου, αλλά ουσιαστικά θα είμαι μόνη μου και θέλω έναν ειδικό άνθρωπο να μου τα μάθει όλα», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ για αυτό. Και εγώ θα συνεργαστώ με τα κορίτσια τον πρώτο καιρό. Θέλω να μάθω να αλλάζω σωστά την κόρη μου, να την βάλω σε πρόγραμμα ύπνου, να μάθω να την ταΐζω και άλλα πολλά. Θέλω ταυτόχρονα να μην εξαντληθώ για να μπορέσω να ανταποκριθώ και μετά να επιστρέψω στη δουλειά μου. Σε λίγες ημέρες ετοιμαστείτε να σας πω και εγώ την εμπειρία μου», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου σε περίπου δύο εβδομάδες μπαίνει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.