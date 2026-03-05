MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: “Τον πρώτο καιρό θέλω να με βοηθήσει μία μαία – Δεν ξέρω αν θα έχω τη μαμά μου δίπλα μου”

|
THESTIVAL TEAM

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τις σκέψεις και τις αγωνίες της για τη μητρότητα στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, με αφορμή ρεπορτάζ για τις μαίες που βοηθούν τις νέες μητέρες τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι αυτή την περίοδο σκέφτεται έντονα την καθημερινότητα που θα έχει με το μωρό της, εξηγώντας πως θέλει να νιώθει ασφάλεια και υποστήριξη τον πρώτο καιρό.

«Είναι ένα θέμα που σκέφτομαι και με προβληματίζει αυτή την περίοδο. Θέλω να νιώσω ασφάλεια, επειδή τον πρώτο καιρό δεν ξέρω αν θα έχω τη μαμά μου δίπλα μου. Μπορεί να έρθει να βοηθήσει κάποιες φορές η πεθερά μου, αλλά ουσιαστικά θα είμαι μόνη μου και θέλω έναν ειδικό άνθρωπο να μου τα μάθει όλα», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ για αυτό. Και εγώ θα συνεργαστώ με τα κορίτσια τον πρώτο καιρό. Θέλω να μάθω να αλλάζω σωστά την κόρη μου, να την βάλω σε πρόγραμμα ύπνου, να μάθω να την ταΐζω και άλλα πολλά. Θέλω ταυτόχρονα να μην εξαντληθώ για να μπορέσω να ανταποκριθώ και μετά να επιστρέψω στη δουλειά μου. Σε λίγες ημέρες ετοιμαστείτε να σας πω και εγώ την εμπειρία μου», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου σε περίπου δύο εβδομάδες μπαίνει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ ξεμπλόκαρε στην Κηφισιά και “πάτησε” κορυφή με 4αρα! – “Φωτιά” στην βαθμολογία

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Κύπρος: Σε εφαρμογή σύστημα αποστολής SMS σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης – Απόψε η δοκιμή, οι οδηγίες

EUROBANK 1 ώρα πριν

Η Eurobank ενισχύει τη χρηματοδότηση και τη διεθνή ανάπτυξη της τουριστικής τεχνολογίας μέσω του TourismTech Cluster και διεθνών στρατηγικών συνεργασιών στην έκθεση MWC 2026

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ζητούν ελαφρυντικά οι 42 καταδικασθέντες – “Βασανισμένο” χαρακτήρισε τον Μιχαλολιάκο ο δικηγόρος του

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Λευκός Οίκος: Ο αμερικανικός στρατός θα θέσει υπό τον έλεγχό του τον εναέριο χώρο του Ιράν “εντός των προσεχών ωρών”

ΔΙΕΘΝΗ 37 δευτερόλεπτα πριν

Να διαλέξουν στρατόπεδο “Ισραήλ – ΗΠΑ ή Ιράν” κάλεσε τους Κούρδους ο Ντόναλντ Τραμπ