Κατερίνα Καινούργιου: Το να σε μεγαλώνω μέσα μου ήταν το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου

Λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου.

Η γνωστή παρουσιάστρια της εκπομπής του Alpha, «Super Κατερίνα», δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram καρέ με φουσκωμένη κοιλιά, καθώς διανύει τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Growing you inside me has been the most beautiful journey of my life….», δηλαδή «Το να σε μεγαλώνω μέσα μου ήταν το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου…».