Κατερίνα Καινούργιου: Πήρα 18 κιλά – Όταν προσέχεις από 20 χρονών τη διατροφή σου, νιώθεις στην εγκυμοσύνη ότι απελευθερώνεσαι

Η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή το κριθαρότο γαρίδας που φτιάχνει σήμερα ο Πέτρος Συρίγος, μίλησε για τη διατροφή της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Το πρωινό της Τρίτης (10/3) στην έναρξη της εκπομπής η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως έχει πάρει συνολικά 18 κιλά μέχρι στιγμής, τονίζοντας πως σε αυτή τη φάση της ζωής της νιώθει ότι έχει απελευθερωθεί μετά από πολλά χρόνια προσεγμένης διατροφής.

«Σήμερα περιμένω, γιατί φτιάχνεις καταπληκτικό κριθαρότο γαρίδας. Ανυπομονούμε. Αυτό που σκέφτομαι το φαγητό από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθώ, πώς γίνεται με μένα; Όταν 20 χρόνια προσέχεις τη διατροφή σου -γιατί στην εφηβεία δεν πρόσεχα- νιώθεις στην περίοδο της εγκυμοσύνης ότι απελευθερώνεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, απευθυνόμενη στον Πέτρο Συρίγο και τους συνεργάτες της.

«Έχω πάρει συνολικά 18 κιλά μέχρι στιγμής. Δεν θα πάρω άλλα 2 μέχρι να γεννήσω; Μπορείς να τρως χωρίς ενοχές. Μια χαρά», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια, μπαίνοντας στη σκαλέτα της σημερινής της εκπομπής.