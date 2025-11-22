MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης που έκαναν;

|
THESTIVAL TEAM

Παρασκήνιο για το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έδωσε ο Νίκος Γεωργιάδης που ήταν καλεσμένος στο Πρωινό Σαββατοκύριακο.

Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του περιοδικού ΟΚ! και φίλος του ζευγαριού παραλίγο το σύμφωνο να μην έχει νομική ισχύ γιατί ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αμέλησε να το καταθέσει στο ληξιαρχείο.

Σύμφωνα με τον νόμο, ένα σύμφωνο συμβίωσης αποκτά νομική ισχύ μόνο μετά την κατάθεσή του στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας του ζευγαριού και μάλιστα εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

Φαίνεται λοιπόν ότι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δεν το έκανε αμέσως μετά τη σύναψή του αλλά αρκετά αργότερα όπως αποκάλυψε ο Νίκος Γεωργιάδης.

«Ο Παναγιώτης είχε λησμονήσει να το καταθέσει στο δημαρχείο και το έκανε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή γιατί όταν πας σε συμβολαιογράφο μετά έχεις δύο εβδομάδες προθεσμία να το καταθέσεις στο δημαρχείο» είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

«Το ξέραμε οι φίλοι, ήταν κάτι που είχαν αποφασίσει να κάνουν από την στιγμή που προέκυψε η εγκυμοσύνη. Άρα ο γάμος που προγραμματιζόταν για αυτό το φθινόπωρο ξέραμε ότι θα ήταν ένας γάμος με πολύ λίγους καλεσμένους στο Παρίσι, την αγαπημένη πόλη της Κατερίνας και τώρα του Παναγιώτη» συμπλήρωσε.

Η Κατερίνα Καινούργιου πάντως, παρότι δεν αποκάλυψε καμία λεπτομέρεια για το θέμα, αποκαλεί εδώ και καιρό τον σύντροφό της «ο άντρας μου» αφού άλλωστε το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί την άνοιξη.

Επιθυμία της παρουσιάστριας πάντως όπως το έχει δηλώσει δημόσια στην εκπομπή της είναι να παντρευτεί στην αγαπημένη της πόλη, το Παρίσι. Τελικά κατέφυγε με τον σύντροφό της στην πρακτική λύση του συμφώνου λίγο πριν γεννηθεί το παιδί τους.

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ζαχαράκη για θάνατο 13χρονης στον Πειραιά: Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Χιμένεθ: Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι κόντρα στην ΑΕΚ – Θέλω να κερδίσω τίτλους με τον Άρη

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

BBC: Τα βασικά σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, το “wish list” του Πούτιν και οι ουκρανικές παραχωρήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Πιερρακάκης για τη συνάντηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: “Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Aλ. Χαρίτσης: Ούτε φέρετρα θα επιτρέψουμε, ούτε να μετατραπεί η χώρα μας σε πεδίο επικίνδυνων γεωπολιτικών ανταγωνισμών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Την Κυριακή οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ