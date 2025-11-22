Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης που έκαναν;

Παρασκήνιο για το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έδωσε ο Νίκος Γεωργιάδης που ήταν καλεσμένος στο Πρωινό Σαββατοκύριακο.

Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του περιοδικού ΟΚ! και φίλος του ζευγαριού παραλίγο το σύμφωνο να μην έχει νομική ισχύ γιατί ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αμέλησε να το καταθέσει στο ληξιαρχείο.

Σύμφωνα με τον νόμο, ένα σύμφωνο συμβίωσης αποκτά νομική ισχύ μόνο μετά την κατάθεσή του στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας του ζευγαριού και μάλιστα εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

Φαίνεται λοιπόν ότι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δεν το έκανε αμέσως μετά τη σύναψή του αλλά αρκετά αργότερα όπως αποκάλυψε ο Νίκος Γεωργιάδης.

«Ο Παναγιώτης είχε λησμονήσει να το καταθέσει στο δημαρχείο και το έκανε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή γιατί όταν πας σε συμβολαιογράφο μετά έχεις δύο εβδομάδες προθεσμία να το καταθέσεις στο δημαρχείο» είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

«Το ξέραμε οι φίλοι, ήταν κάτι που είχαν αποφασίσει να κάνουν από την στιγμή που προέκυψε η εγκυμοσύνη. Άρα ο γάμος που προγραμματιζόταν για αυτό το φθινόπωρο ξέραμε ότι θα ήταν ένας γάμος με πολύ λίγους καλεσμένους στο Παρίσι, την αγαπημένη πόλη της Κατερίνας και τώρα του Παναγιώτη» συμπλήρωσε.

Η Κατερίνα Καινούργιου πάντως, παρότι δεν αποκάλυψε καμία λεπτομέρεια για το θέμα, αποκαλεί εδώ και καιρό τον σύντροφό της «ο άντρας μου» αφού άλλωστε το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί την άνοιξη.

Επιθυμία της παρουσιάστριας πάντως όπως το έχει δηλώσει δημόσια στην εκπομπή της είναι να παντρευτεί στην αγαπημένη της πόλη, το Παρίσι. Τελικά κατέφυγε με τον σύντροφό της στην πρακτική λύση του συμφώνου λίγο πριν γεννηθεί το παιδί τους.