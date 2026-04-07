Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες φωτογραφίες με το μωρό της

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης της, αποτυπώνοντας σε λίγες γραμμές τη συγκίνηση και τη νέα πραγματικότητα που βιώνει, ενώ δημοσίευσε και καρέ φωτογραφιών κρατώντας την στην αγκαλιά της.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Instagram.

Στην ίδια ανάρτηση, η παρουσιάστρια απευθύνθηκε και σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας, χωρίς παραλείψει να ευχαριστήσει τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, γράφοντας: «Σ’ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ».