Κατερίνα Καινούργιου: Ο τοκετός, το όνομα της κόρης της και οι ευχές: “Ο σύντροφός της μόλις είδε το μωρό συγκινήθηκε”

Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Κατερίνα Καινούργιου, τρεις ημέρες μετά την απόφασή της να σταματήσει από την εκπομπή της «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια, σύμφωνα με πληροφορίες, γέννησε με καισαρική την Παρασκευή 3 Απριλίου, στο μαιευτήριο Ρέα, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους περίπου 2 κιλών και 600 γραμμαρίων. Μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος βρισκόταν συνεχώς μαζί της, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Ο μαιευτήρας της, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, μίλησε το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για τον τοκετό: «Μέσα σε 12 ώρες από την καισαρική κατέβηκε να δει το μωρό της. Η Κατερίνα έχει μία τέλεια σύνδεση με το μωρό της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν σε όλη την εγκυμοσύνη της ήρεμη και φοβερά συνεργάσιμη, μελετημένη. Η ίδια αντιλήφθηκε ότι δεν είχε δραστηριότητα το μωρό και μας οδήγησε στο να κάνουμε ειδικές εξετάσεις και μας οδήγησε σε τοκετό. Εγώ της είπα να γεννήσει φυσιολογικά, αλλά το συζητούσε, οπότε κάναμε καισαρική. Το μωρό είναι ασφαλέστατο, υγιέστατο, προσαρμόζεται μια χαρά. Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι συγκινημένος και τρυφερός. Μόλις είδε την κόρη του…».

Η Κατερίνα Καραβάτου, αμέσως μετά, έστειλε της ευχές της στην Κατερίνα Καινούργιου λέγοντας: «Οι στιγμές αυτές δεν περιγράφονται με κανέναν τρόπο. Όσοι θελήσαμε και μας έκανε τη χάρη ο Θεός να το ζήσουμε αυτό, ξέρουμε πόσο πολύ, πολύ ιδιαίτερες είναι αυτές οι στιγμές για κάθε ζευγάρι, για κάθε μαμά. Θυμάμαι κι εγώ τώρα τα δικά μου, ρε παιδί μου, πώς ήμουν αυτές τις πρώτες στιγμές, ειδικά στο πρώτο μου παιδί. Στην Αέλια δεν καταλάβαινα πού πάνε τα τέσσερα για τις πρώτες ώρες, αλήθεια. Ήταν πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί φίλοι, πάρα πολλοί συγγενείς, κι εγώ έτσι, εντελώς σαστισμένη μπροστά σε αυτό το θαύμα της ζωής. Και φαντάζομαι ότι αντίστοιχα –γιατί εγώ τότε επίσης το μεγάλο μου το παιδί είναι κορίτσι– φαντάζομαι ότι έτσι είναι και η Κατερίνα αυτή τη στιγμή. Θα πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να της στείλουμε συγχαρητήρια. Καλά εγώ της έχω στείλει μήνυμα από χθες, φαντάζομαι κι όλη η Ελλάδα με όποιον τρόπο μπορούσε».

Ευχές έστειλε και ο συνεργάτης της παρουσιάστριας, Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος είπε στην εκπομπή: «Να μας ζήσει. Η Ξένια μας, είναι υγιέστατη, υπέροχη, αγκαλιά με τη μαμά, με πολύ κλάμα η Κατερίνα. Ακόμα κλαίει από τη χαρά της, Ευτυχώς που είναι και ο Παναγιώτης, ο οποίος κρατάει τις Θερμοπύλες. Εγώ θα σας πω ότι από χθες το μεσημέρι είναι εκεί όλοι οι φίλοι της, τα κορίτσια από το καμαρίνι, που είναι κολλητές και κουμπάρες με κάποιες. Μόλις το έμαθαν πήγαν και άνθρωποι από το κανάλι, συνάδελφοι, οι γονείς και από τις δυο πλευρές. Το μωρό μοιάζει στον Παναγιώτη».