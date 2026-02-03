Κατερίνα Καινούργιου: Ο Αργυρός ενοχλήθηκε με τα σχόλια που κάναμε χθες και με πήρε τηλέφωνο

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μεταφέρει στον αέρα της εκπομπής της όσα της είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Μετά τη χθεσινή της τοποθέτηση για τον τραγουδιστή και την απόφασή του να αποφύγει τις τηλεοπτικές κάμερες στην κοσμική εκδήλωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να αποκαλύψει το παρασκήνιο όπως της το μετέφερε ο Αργυρός.

«Χθες είπαμε για την προβολή του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ στο Κέντρο Αθηνών. Δείξαμε κάποια πλάνα, στα οποία φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποφεύγει τις κάμερες, και είπαμε ότι δεν ήταν ωραίο, εφόσον μας καλείς και βλέπουμε και την πρόσκληση, να μας κλείνεις την πόρτα», ξεκίνησε να λέει η Κατερίνα Καινούργιου.

«Ο Κωνσταντίνος στεναχωρήθηκε με αυτά τα σχόλια, με πήρε μετά τηλέφωνο και μου είπε το εξής και ήθελε να το μεταφέρω: δεν υπήρχε περίπτωση να μη μιλήσω στις τηλεοπτικές κάμερες. Του συνέβη κάτι προσωπικό, γι’ αυτό βλέπουμε ότι πηγαίνει από την πίσω πόρτα, και έπρεπε εκείνη τη στιγμή να φύγει. Κάτι σοβαρό», συνέχισε η παρουσιάστρια.

«Η αλήθεια είναι ότι μου είπε “όσες φορές με έχετε καλέσει στην εκπομπή, έχω βγει μέσω Skype, πάντα μιλάω στις κάμερες και στους δημοσιογράφους, δεν είχα λόγο να μη μιλήσω”. Τώρα για το θέμα της πρόσκλησης, που τον ρώτησα, είναι διότι έδωσε τον χώρο, γι’ αυτό ήταν και το όνομά του στην πρόσκληση», τόνισε κλείνοντας η Κατερίνα Καινούργιου.