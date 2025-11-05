Κατερίνα Καινούργιου: Μου έκλεψαν το αυτοκίνητο – Δεν είχα πληρώσει ασφάλεια και δεν πήρα αποζημίωση

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου, στον τηλεοπτικό αέρα του «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια, με αφορμή ένα ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε για τις συμμορίες που κλέβουν αυτοκίνητα στην Αττική, αποκάλυψε ότι και η ίδια δυο φορές έχει πέσει θύμα κλοπής.

Όπως ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου, την πρώτη φορά της έκλεψαν το αυτοκίνητο το οποίο της είχε κάνει δώρο ο παππούς της, αλλά λόγω του ότι είχε ξεχάσει να πληρώσει την ασφάλεια, δεν πήρε αποζημίωση, με την ίδια να στέκεται στην αφέλειά της.

«Εμένα στο παρελθόν δυο φορές μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο στη Γλυφάδα. Θυμάμαι τη μια χαρακτηριστικά, είχα ξεχάσει δε τα είχα βάλει πάγιες εντολές όπως τώρα να πληρώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Και μετά δεν παίρνεις και τίποτα, ούτε για κλοπή, ούτε τίποτα.

Είχα στεναχωρηθεί πολύ τότε γιατί ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που μου είχε κάνει δώρο ο παππούς μου. Το αγαπούσα πάρα πολύ. Και ξαφνικά ξυπνάω ένα πρωί και δεν υπήρχε το αυτοκίνητό μου. Πήρα τον παππού μου και του το είπα, αρχίσαμε να το ψάχνουμε. Δεν το βρήκαμε. Ήταν τότε αυτή η σπείρα που σε έπαιρναν τηλέφωνο και σου έλεγαν αν θες το αυτοκίνητο, έλα δώσε τα λεφτά εκεί.

Δεν ήθελα να μπλέξω, ήταν μια περίεργη ιστορία. Έβρισκαν τα στοιχεία από την άδεια του αυτοκινήτου. Μου λέει ο παππούς, “εντάξει θα πάρεις τουλάχιστον την αποζημίωση”. Αλλά επειδή ο παππούς τότε ήταν και στα τελευταία του, τι να του πω εγώ: Ότι ξέχασα να πληρώσω την ασφάλεια;», ανέφερε χαρακτηριστικά η γνωστή παρουσιάστρια.

