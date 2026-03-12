Κατερίνα Καινούργιου: Μια φορά νήστεψα 40 μέρες και πήρα 4 κιλά, όλο ψωμιά έτρωγα

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της μαγειρικής στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου, ο Πέτρος Συρίγος ετοίμαζε σπανακόπιτα στο πλατό, με την παρουσιάστρια να δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με τη συνταγή, καθώς πρόκειται για νηστίσιμο πιάτο, λόγω της περιόδου της Σαρακοστής.

Μιλώντας για τη νηστεία, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια εμπειρία από το παρελθόν. «Εδώ το αγόρι μου φτιάχνει νηστίσιμα γιατί ζητάτε νηστίσιμα και δεν σας χαλάμε χατίρι και μυρίζει τόσο ωραία ρε παιδάκι μου. Στη νηστεία είναι επικίνδυνο να παχύνεις. Μια φορά νήστεψα 40 μέρες και πήρα 4 κιλά, όλο ψωμιά έτρωγα», αποκάλυψε με χιούμορ η παρουσιάστρια.