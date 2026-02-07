MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Kατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής πήγαν στην Αίγινα για να προσκυνήσουν στον Άγιο Νεκτάριο

|
THESTIVAL TEAM

H Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε λίγους μήνες πρόκειται να γίνουν γονείς και να αποκτήσουν ένα κοριτσάκι.

Το αγαπημένο ζευγάρι το Σάββατο (07/02) ταξίδεψε ως την Αίγινα προκειμένου να επισκεφθούν τον Άγιο Νεκτάριο, καθώς η παρουσιάστρια τον είχε δει στον ύπνο της. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε και δύο φωτογραφίες από την επίσκεψή της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στον πολιούχο του νησιού.

«Βοήθειά μας», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας της η γνωστή παρουσιάστρια.

«Μεγάλη η χάρη του Αγίου Νεκταρίου», ανέφερε σε ένα άλλο story της στο Instagram.

H παρουσιάστρια πρόσφατα αποκάλυψε μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα» ότι ήθελε να ταξιδέψει στην Αίγινα για να προσκυνήσει στον Άγιο Νεκτάριο, πριν γεννήσει, καθώς τον έχει δει και στον ύπνο της.

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ηράκλειο: Λέμβος με 43 μετανάστες στα νότια της Κρήτης – Σε παραλία του Δήμου Βιάννου αποβιβάστηκαν 27 μετανάστες

LIFESTYLE 10 λεπτά πριν

Ο Μιχάλης Οικονόμου για την υιοθεσία του γιου του: Ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου, το λέω και ανατριχιάζω

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Θάνος Πλεύρης για το ναυάγιο στη Χίο: “Το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής, εχθρός μας είναι οι διακινητές”

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Τσατραφύλλιας: Υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει την άνοιξη μέσα στον χειμώνα – Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Άνοια: Το 1/3 των περιπτώσεων δεν συνδέεται με ασθένειες του εγκεφάλου – Ο ρόλος του εντέρου και των ούλων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς ΑΣ και Χατζόπουλο: “Αφαιρέστε το cube για λόγους ασφάλειας και νομιμότητας”