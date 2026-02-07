Kατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής πήγαν στην Αίγινα για να προσκυνήσουν στον Άγιο Νεκτάριο

H Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε λίγους μήνες πρόκειται να γίνουν γονείς και να αποκτήσουν ένα κοριτσάκι.

Το αγαπημένο ζευγάρι το Σάββατο (07/02) ταξίδεψε ως την Αίγινα προκειμένου να επισκεφθούν τον Άγιο Νεκτάριο, καθώς η παρουσιάστρια τον είχε δει στον ύπνο της. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε και δύο φωτογραφίες από την επίσκεψή της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στον πολιούχο του νησιού.

«Βοήθειά μας», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας της η γνωστή παρουσιάστρια.

«Μεγάλη η χάρη του Αγίου Νεκταρίου», ανέφερε σε ένα άλλο story της στο Instagram.

H παρουσιάστρια πρόσφατα αποκάλυψε μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα» ότι ήθελε να ταξιδέψει στην Αίγινα για να προσκυνήσει στον Άγιο Νεκτάριο, πριν γεννήσει, καθώς τον έχει δει και στον ύπνο της.