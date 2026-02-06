MENOY

LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα και η φωτογραφία που δημοσίευσε

THESTIVAL TEAM

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Λιάγκας και η Κατερίνα Καινούργιου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο παρουσιαστές της πρωινής ζώνης συναντήθηκαν σε εκδήλωση γνωστής εταιρείας αυτοκινήτων που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μάλιστα κοινή τους φωτογραφία στα instastories, όπου οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας, παρότι είναι «αντίπαλοι» στην πρωινή ζώνη διατηρούν άριστες σχέσεις, ενώ παρόμοια κοινή φωτογραφία είχαν ανεβάσει περίπου έναν χρόνο πριν.

Γιώργος Λιάγκας Κατερίνα Καινούργιου

