Kατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης της

Μανούλα για πρώτη φορά έγινε η Κατερίνα Καινούργιου και την Κυριακή (05/04) μοιράστηκε το πρώτο βίντεο από το μαιευτήριο, ανεβάζοντας ένα βίντεο με ροζ μπαλόνια από το δωμάτιο του ΡΕΑ.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια γέννησε την Παρασκευή (03/04) ένα υπέροχο κοριτσάκι που ολοκλήρωσε την ευτυχισμένη ζωή της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε με καισαρική τομή και πλήθος φίλων, συνεργατών και συγγενών εκείνης και του Παναγιώτη Κουτσουμπή έχουν σπεύσει τις τελευταίες ημέρες στο μαιευτήριο για να τους ευχηθούν για τη γέννηση της μικρής Ξένιας.

Τα μπαλόνια έγραφαν «It’s a girl» και δίπλα υπήρχαν ροζ λουλούδια, κεράσματα αλλά και πολλά ακόμα λουλούδια, που προφανώς ήταν δώρα από τους φίλους και τους συγγενείς του ζευγαριού.

