Κατερίνα Καινούργιου: “Η μπέμπα βιάστηκε, ήρθε την ώρα που διάλεξε η ίδια” – “Ο Παναγιώτης στάθηκε βράχος δίπλα της”

Ο γιατρός της Κατερίνα Καινούργιου, Δημήτρης Τζεφεράκος, μίλησε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Happy Day» για τις ευτυχισμένες στιγμές που βιώνει η παρουσιάστρια.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς την Παρασκευή έγινε για πρώτη φορά μητέρα, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Η μπέμπα είχε άλλα στο μυαλό της, οπότε η απόφαση να προχωρήσουμε στον τοκετό πάρθηκε εκείνη την ώρα. Όλα πήγαν πολύ καλά. Οι μανούλες είναι αγκαλίτσα με τα μωράκια τους, είναι πολύ ευτυχισμένες. Η Κατερίνα πόσο μάλλον που το ήθελε, το περίμενε. Και η μπέμπα βιάστηκε, ήρθε την ώρα που διάλεξε η ίδια. Και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά.

Ο Παναγιώτης στάθηκε βράχος δίπλα της. Η Κατερίνα… οι μανούλες το βιώνουν πολύ διαφορετικά, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Εμείς το έχουμε ζήσει από την πλευρά του μαιευτήρα εκατοντάδες φορές, χιλιάδες φορές. Μοιάζει στον μπαμπά της! Η μικρή είναι Κουτσού-μπέμπα. Τα μωρά είναι συνδυασμός των γονιών, οπότε θα πάρει τα ωραία στοιχεία και από τους δύο. Θα πάρει εξιτήριο της επόμενες ημέρες.

Ήταν πολύ συνεργάσιμη, είχε όλη την ομάδα δίπλα της, είχε τους γιατρούς, πήρε αγκαλιά το μωρό της απευθείας, ήταν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Δεν την ένιωσα να αγχώνεται. Ήταν ανυπόμονη να δει το μωρό, να είναι καλά το μωρό», είπε ο Δημήτρης Τζεφεράκος.