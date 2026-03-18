Κατερίνα Καινούργιου για Γ. Τράγκα: “Πώς ένας δημοσιογράφος έβγαλε τόσα πολλά λεφτά;”

Με αιχμηρό σχόλιο τοποθετήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου για την υπόθεση της Μαρίας Καρρά και τα οικονομικά του Γιώργου Τράγκα, εκφράζοντας απορία για τα μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρεται να έχουν προκύψει.

Η παρουσιάστρια του Alpha, με αφορμή το θέμα που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου στην εκπομπή της Super Κατερίνα, σχολίασε την εξέλιξη της υπόθεσης της χήρας του Γιώργου Τράγκα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ.

«Συγγνώμη που θα το πω τώρα, Ξενοφώντα μου, αλλά θεωρώ ότι σε σχέση με αυτά που φημολογείται ότι έχει κληρονομήσει από τον Γιώργο Τράγκα, τα 100.000 ευρώ δεν είναι κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το ρεπορτάζ που προβλήθηκε με την έξοδο της Μαρίας Καρρά από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και τις εκατέρωθεν δηλώσεις των δικηγόρων, ο δημοσιογράφος Ξενοφών Σκιντζής ξεκαθάρισε ότι τίθεται το ζήτημα φυλάκισης καθώς «το ένα είναι ξέπλυμα και το άλλο είναι απόκρυψη πόθεν έσχες 13 εκατομμυρίων».

Η παρουσιάστρια επανήλθε με πιο αιχμηρό τόνο, σημειώνοντας: «Μωρέ κακούργημα είναι, πόσοι για ξέπλυμα είναι έξω;», ενώ κατέληξε εκφράζοντας την απορία της: «Κάθε φορά που θα παίζουμε αυτό το θέμα η απορία θα είναι πώς ένας δημοσιογράφος έβγαλε τόσα πολλά λεφτά. Ένας δημοσιογράφος».