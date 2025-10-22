Κατερίνα Καινούργιου για Παναγιώτη Κουτσουμπή: “Μου είπε ότι πρέπει να προσέχω λίγο, μου καθάρισε αγγούρι και αβοκάντο”

Το σουφλέ ζυμαρικών που ετοίμασε ο Πέτρος Συρίγος στη «Super Κατερίνα» δοκίμασε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, μοιράστηκε τα σχόλια που της κάνει στο σπίτι ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, κάθε φορά που τη βλέπει να τρώει στην κουζίνα της στο πλατό.

«Δεν ξέρεις τι μου έχεις κάνει, βλέπει και ο Παναγιώτης καμιά φορά και μου λέει, “δεν κάνει, είπαμε να προσέχεις λίγο” και το βράδυ μου λέει “δεν έφαγες όλο το φαγητό σου στον Πέτρο;” Και μου καθάρισε αγγούρι και αβοκάντο.

Όταν έχεις καλό άνδρα… Τι καλός… Μου λέει “έφαγες πολύ το μεσημέρι”», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε το βίντεο