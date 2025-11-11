Κατερίνα Καινούργιου για Γρηγόρη Αρναούτογλου: Έμαθα τόσα πράγματα δίπλα του, δοτικός, γαλαντόμος, άνθρωπος με ψυχή

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε με συγκίνηση το πρωί της Τρίτης στη Super Κατερίνα για τα πρώτα της βήματα δίπλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, με αφορμή τις ευχές που έστειλε μέσα από την εκπομπή του.

Η διάσημη παρουσιάστρια, που διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνη της, αποκάλυψε ότι ξεκίνησε την πρακτική της άσκηση στην εκπομπή «Όμορφος Κόσμος το Πρωί», υπογράφοντας την πρώτη της σύμβαση με το Mega.

Αρχικά, η Κατερίνα Καινούργιου αφηγήθηκε πως ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Θα το έλεγα το πρωί στο καμαρίνι γιατί είχα συγκινηθεί. Θυμάμαι ακόμη τότε… μεσουρανούσε. Μιλάμε για εποχές που τα πρωινά έκαναν 50% και 60% τηλεθέαση. Ήταν το Όμορφος κόσμος το πρωί. Εγώ είχα ξεκινήσει από την Μπεκατώρου την πρώτη χρονιά στο πανεπιστήμιο, και τη δεύτερη ήθελα να πάω εκεί. Ήταν το όνειρό μου να δουλέψω με τον Γρηγόρη. Παρόλο που πληρωνόμουν ελάχιστα, νομίζω γύρω στα 300 ευρώ τον μήνα, δεν με ένοιαζαν τα χρήματα. Εγώ δούλευα και σε βιβλιοπωλείο στην Πεύκη, μόνο και μόνο για να μπορώ να είμαι εκεί. Ήθελα την εμπειρία. Ήθελα να είμαι δίπλα στον Γρηγόρη», είπε.

Και συνέχισε: «Και πράγματι ήταν τόσο καλός, τόσο δοτικός. Έμαθα τόσα πράγματα δίπλα του… Μετά από έξι μήνες με φωνάζει, μαζί με τον παραγωγό, και μου λέει: “Επειδή το αγαπάς πολύ και είσαι πολύ καλή, δεν μπορούμε πια να σε έχουμε ως πρακτική. Θα πληρωθείς κανονικά. Θα μπεις με σύμβαση.” Ήταν η πρώτη μου σύμβαση με το Mega. Συγκινούμαι και μόνο που το θυμάμαι».

«Θυμάμαι τότε, ήμουν 19 χρονών. Ξεκινάγαμε στις 7 παρά τέταρτο το πρωί, η εκπομπή άρχιζε στις 10. Είχε ένα γραφειάκι, έτρωγε τα κορν φλέικς του, του ζέσταινα το γάλα και καθόμασταν μαζί. Μας μιλούσε, μας καθοδηγούσε, ήταν πάντα δοτικός. Δεν είναι τυχαίο που είναι ο καλύτερος παρουσιαστής αυτή τη στιγμή. Γαλαντόμος, κύριος, άνθρωπος με ψυχή. Έχει βοηθήσει τόσους ανθρώπους… Τη Σίσσυ Χρηστίδου, τον Νίκο Μουτσινά, πολλούς ακόμα. Κι εμένα. Δεν ξεχνώ ποτέ ότι ο Γρηγόρης μού έδωσε την πρώτη μου ευκαιρία. Συγκινούμαι κάθε φορά που το λέω, γιατί τον αγαπώ και τον ευγνωμονώ βαθιά», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.