Κατερίνα Καινούργιου για Δέσποινα Βανδή: Θλιβερό να συγκρίνεται μια δολοφονία με τη μεταφορά μιας τραγουδίστριας

Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την άποψή της αναφορικά με το περιστατικό μεταφοράς της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό μετά από ζημιά στο όχημα που τη μετέφερε.

«Η Δέσποινα Βανδή βάλλεται από παντού. Μάλιστα γίνονται και συγκρίσεις σε πάρα πολλά social media και σε τηλεοπτικές εκπομπές, επειδή διαφωνώ θα το αναφέρω, με το περιστατικό με την Κυριακή Γρίβα», σχολίασε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να παρεμβαίνει αναφέροντας: «Μην το πεις τώρα αυτά».

«Επειδή διαφωνώ το αναφέρω, τι σημαίνει “μην το πεις;”. Για μένα είναι δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά και όλο αυτό είναι στενάχωρο και θλιβερό να συγκρίνεται μία δολοφονία ενός κοριτσιού έξω από ένα αστυνομικό τμήμα με τη μεταφορά μίας τραγουδίστριας, που μπορεί να έγινε για λόγους ασφαλείας ή χίλιους δυο άλλους λόγους. Και στοχοποιείται μία τραγουδίστρια πάντα στο φόντο ενός θανάτου», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.