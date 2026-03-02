Κατερίνα Καινούργιου για Αφροδίτη Γραμμέλη: Θυμάμαι να κλαίω με τις κριτικές της, με συγκίνησε με τη συγγνώμη της

Τα σχόλιά της στα λεγόμενα της Αφροδίτης Γραμμέλη για την ίδια έκανε η Κατερίνα Καινούργιου. Λίγες ώρες μετά την προβολή της συνέντευξης της γνωστής τηλεκριτικού στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μεταξύ άλλων παραδέχθηκε πως στο παρελθόν υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή απέναντί της, η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο, σημειώνοντας πως είναι κάτι που έχει πια αφήσει πίσω της.

«Με συγκίνησε πολύ και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ένας άνθρωπος που τόσα χρόνια οι συνάδελφοί μου θα πουν καλά λόγια, έχω υπάρξει πολλές χρονιές πρώτη στη ζώνη μου και δεν νομίζω ότι έχει ακουστεί και πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει και αυτό με ενδιαφέρει. Έχω αδικηθεί πάρα πολύ από κάποιους τηλεκριτικούς στο παρελθόν. Δεν περιμένω τη συγγνώμη τους», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Θυμάμαι εκείνη την εποχή που μόλις ξεκινούσα, που οι κριτικές ήταν τόσο σκληρές σε σημείο να κλαίω. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά τότε, ήταν λίγο υποκινούμενες οι κριτικές από τα γραφεία Τύπου κάποιων καναλιών», συνέχισε.

«Θυμάμαι να κλαίω και να μου λένε “πάρε την Αφροδίτη ένα τηλέφωνο, είναι καλός άνθρωπος”. Με το πέρασμα των χρόνων τα ξεχνάς όλα αυτά. Με συγκίνησε μόνο και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να επαναφέρει κάτι που είχα ξεχάσει και να πει συγγνώμη. Το ένας άνθρωπος να παραδέχεται ότι έχει υπάρξει αδίκως σκληρός προς κάποιον άλλο είναι για μένα πολύ σημαντικό», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου για το παλιό περιστατικό.

«Σε προσωπικό επίπεδο ήταν πάντα οκ, σε ανθρώπινο. Δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το όριο με την κριτική της, δεν το πήγαινε στα προσωπικά, έμενε στη δουλειά. Υπάρχουν τηλεκριτικοί που σε “χτυπούσαν” στην προσωπική ζωή. Αν είναι δυνατόν», υπογράμμισε η Κατερίνα Καινούργιου για την Αφροδίτη Γραμμέλη.