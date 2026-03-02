MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου για Αφροδίτη Γραμμέλη: Θυμάμαι να κλαίω με τις κριτικές της, με συγκίνησε με τη συγγνώμη της

|
THESTIVAL TEAM

Τα σχόλιά της στα λεγόμενα της Αφροδίτης Γραμμέλη για την ίδια έκανε η Κατερίνα Καινούργιου. Λίγες ώρες μετά την προβολή της συνέντευξης της γνωστής τηλεκριτικού στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μεταξύ άλλων παραδέχθηκε πως στο παρελθόν υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή απέναντί της, η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο, σημειώνοντας πως είναι κάτι που έχει πια αφήσει πίσω της.

«Με συγκίνησε πολύ και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ένας άνθρωπος που τόσα χρόνια οι συνάδελφοί μου θα πουν καλά λόγια, έχω υπάρξει πολλές χρονιές πρώτη στη ζώνη μου και δεν νομίζω ότι έχει ακουστεί και πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει και αυτό με ενδιαφέρει. Έχω αδικηθεί πάρα πολύ από κάποιους τηλεκριτικούς στο παρελθόν. Δεν περιμένω τη συγγνώμη τους», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Θυμάμαι εκείνη την εποχή που μόλις ξεκινούσα, που οι κριτικές ήταν τόσο σκληρές σε σημείο να κλαίω. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά τότε, ήταν λίγο υποκινούμενες οι κριτικές από τα γραφεία Τύπου κάποιων καναλιών», συνέχισε.

«Θυμάμαι να κλαίω και να μου λένε “πάρε την Αφροδίτη ένα τηλέφωνο, είναι καλός άνθρωπος”. Με το πέρασμα των χρόνων τα ξεχνάς όλα αυτά. Με συγκίνησε μόνο και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να επαναφέρει κάτι που είχα ξεχάσει και να πει συγγνώμη. Το ένας άνθρωπος να παραδέχεται ότι έχει υπάρξει αδίκως σκληρός προς κάποιον άλλο είναι για μένα πολύ σημαντικό», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου για το παλιό περιστατικό.

«Σε προσωπικό επίπεδο ήταν πάντα οκ, σε ανθρώπινο. Δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το όριο με την κριτική της, δεν το πήγαινε στα προσωπικά, έμενε στη δουλειά. Υπάρχουν τηλεκριτικοί που σε “χτυπούσαν” στην προσωπική ζωή. Αν είναι δυνατόν», υπογράμμισε η Κατερίνα Καινούργιου για την Αφροδίτη Γραμμέλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επικοινώνησα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Η ΕΕ στο πλευρό των μελών της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τα τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης για αρωγή σε Έλληνες πολίτες στη Μέση Ανατολή από το ΥΠΕΞ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα τον Αστέρα και μείωσε στο -3 από την κορυφή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Άννα Διαμαντοπούλου για Μαρία Καρυστιανού: Όταν μίλησε για τις αμβλώσεις, έπεσα από την καρέκλα μου

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου για Μαρία Καρυστιανού: Είναι σκανδαλώδες αν αφαιρέθηκε από τη λίστα των ομιλητών

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Πάπας Λέων: Έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – “Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν γίνει οριστικό βάραθρο”