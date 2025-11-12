Κατερίνα Καινούργιου: Έκανα έναν χρόνο ορμονοθεραπεία και είπα να σταματήσω για λίγο πριν την εξωσωματική – Τελικά ήρθε φυσικά η εγκυμοσύνη

Η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή τη σημερινή της καλεσμένη Αλίνα Κωτσοβούλου που απέκτησε κόρη στα 41 της, μίλησε ανοιχτά για τη δική της πορεία προς τη μητρότητα.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε on air στη Super Κατερίνα πως για έναν ολόκληρο χρόνο υποβαλλόταν σε ορμοθεραπεία, με σκοπό να προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση τον Σεπτέμβριο, όμως, όπως είπε, τελικά έμεινε έγκυος φυσιολογικά.

«Για έναν χρόνο έκανα ορμοθεραπεία. Είπα θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές και θα μπω σε εξωσωματική τον Σεπτέμβριο. Αλλά το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ και τελικά έμεινα φυσιολογικά», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα.

Η Αλίνα Κωτσοβούλου, από την πλευρά της, πρόσθεσε με χιούμορ: «Δυστυχώς ή ευτυχώς εγώ είχα άγνοια κινδύνου. Πότε κατάλαβα ότι μεγαλώνω; Όταν ανακάλυψα ότι έχω πρεσβυωπία».

Δείτε το βίντεο στο 8:38: