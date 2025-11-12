MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Έκανα έναν χρόνο ορμονοθεραπεία και είπα να σταματήσω για λίγο πριν την εξωσωματική – Τελικά ήρθε φυσικά η εγκυμοσύνη

|
THESTIVAL TEAM

Η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή τη σημερινή της καλεσμένη Αλίνα Κωτσοβούλου που απέκτησε κόρη στα 41 της, μίλησε ανοιχτά για τη δική της πορεία προς τη μητρότητα.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε on air στη Super Κατερίνα πως για έναν ολόκληρο χρόνο υποβαλλόταν σε ορμοθεραπεία, με σκοπό να προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση τον Σεπτέμβριο, όμως, όπως είπε, τελικά έμεινε έγκυος φυσιολογικά.

«Για έναν χρόνο έκανα ορμοθεραπεία. Είπα θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές και θα μπω σε εξωσωματική τον Σεπτέμβριο. Αλλά το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ και τελικά έμεινα φυσιολογικά», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα.

Η Αλίνα Κωτσοβούλου, από την πλευρά της, πρόσθεσε με χιούμορ: «Δυστυχώς ή ευτυχώς εγώ είχα άγνοια κινδύνου. Πότε κατάλαβα ότι μεγαλώνω; Όταν ανακάλυψα ότι έχω πρεσβυωπία».

Δείτε το βίντεο στο 8:38:

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Π. Μαρινάκης: Καμία φυγάδευση του πρωθυπουργού χθες – Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ξέσπασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με τα αρνητικά σχόλια για το πρόσωπό της: Φτάνει πια

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ντίνα Νικολάου για ιερέα Youtuber: Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν υπήρξε ποτέ κάτι να τον υποψιαστώ

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Χρύσπα και Παναγιώτης Νικολάου χώρισαν μετά από 15 χρόνια γάμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή στο λιμάνι του Πειραιά

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ελβετία: Πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια για ένα μπλε διαμάντι σε δημοπρασία του Christie’s