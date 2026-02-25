Κατερίνα Γκαγκάκη: Δεν μου αρέσει να έρχεται κόσμος στο σπίτι μου

Καλεσμένη στο vidcast της Ανθής Σαλαγκούδη ήταν αυτή την εβδομάδα η Κατερίνα Γκαγκάκη. Η σύμβουλος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του ΟΡΕΝ μίλησε για την προσωπική της ζωή, το ζήτημα της μητρότητας, ενώ παραδέχθηκε πως δεν είναι fan του να καλεί κόσμο στο σπίτι της.

«Αγαπάω το να είμαι μόνη στο σπίτι, δεν θέλω κόσμο μέσα. Δεν είμαι άνθρωπος που το σπίτι μου είναι ανοιχτό, δεν μου αρέσει να έρχονται άνθρωποι στο σπίτι μου. Ακούγομαι σαν γριά», παραδέχεται με χιούμορ η Κατερίνα Γκαγκάκη και συνεχίζει στο ίδιο ύφος:

«Όπως μου λέει ένας φίλος “έχεις τρεις γάτες, θα βρεθείς κάποια στιγμή να έχεις 23 και να είσαι ολομόναχη”. Δεν μου αρέσει να καλώ κόσμο στο σπίτι μου, δεν αισθάνομαι άνετα».

«Πλέον δεν περνάει από το μυαλό μου η μητρότητα. Περνάει μόνο για το σκεφτώ ως κάτι που έμεινε πίσω, ως κάτι που δεν έκανα, ως κάτι που ήθελα να κάνω και δεν το έκανα. Όλα αυτά δεν τα είχα σκεφτεί τόσο συνειδητά και συγκεκριμένα, όταν θα μπορούσα ακόμα να τα κάνω», εξομολογείται στην Ανθή Σαλαγκούδη η Κατερίνα Γκαγκάκη.